Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade în București

Potrivit unei prognoze speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie, la ora 08:00, stratul de zăpadă depus în București era de 8-10 cm. Ninsoarea continua pe parcursul zilei, cu depuneri suplimentare estimate de 4-6 cm, ceea ce va duce la un strat total de 12-15 cm.

„Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -4-.-3 grade, iar minima de -7- -6 grade, mai scăzută în zona preorășenească până spre -10 grade”, continuă prognoza.

De luni până marți vremea se va menține deosebit de rece, cu ger pe timpul nopții. Maximele vor fi de -2 grade, iar în timpul nopții sunt așteptate temperaturi de -13 grade.

„În intervalul 11 ianuarie ora 10:00 (duminică) - 13 ianuarie, ora 10 (marți), municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă”, mai transmit meteorologii.

Peste 1.000 de muncitori și 300 de utilaje în acțiune pentru deszăpezire

Primăria Municipiului București a anunțat că peste 300 de utilaje de salubrizare și 1.000 de muncitori acționează în toate sectoarele Capitalei pentru curățarea zăpezii și împrăștierea de material antiderapant.

„312 utilaje de salubrizare și 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, în acest moment. Curăță zăpada și împrăștie material antiderapant, atât mecanizat, cât și manual, astfel încât voi să puteți circula în siguranță”, notează PMB pe Facebook.

Potrivit autorităților locale, prioritate în acțiunile de deszăpezire au bulevardele și străzile principale, pantele, rampele, podurile, trecerile de pietoni, stațiile STB și zonele intens circulate.

Primăria a amintit că agenții economici și asociațiile de proprietari trebuie să curețe trotuarele, iar șoferii să adapteze viteza și echipamentele la condițiile de iarnă.

„Pe timpul nopții, salubriștii au acționat cu 312 utilaje și 540 de muncitori”, a mai anunțat PMB.

Primăria a prezentat și situația pe sectoare:

„- Sector 1, Romprest: 45 utilaje + 310 operatori + 31 coordonatori;

- Sector 2, Supercom: 38 utilaje + 130 operatori + 8 coordonatori;

- Sector 3, Direcția de Salubritate: 60 utilaje și 150 operatori;

- Sector 4, Rosal: 57 utilaje + 250 operatori;

- Sector 5, Salubritate: 51 utilaje + 130 operatori + 7 coordonatori;

- Sector 6, Administrația Serviciului Public de Salubrizare: 61 utilaje + 174 operatori”.

