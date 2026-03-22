Sud-vestul SUA lovit de caniculă. California și Arizona sub avertizări de temperaturi extreme

Temperaturi de 37,7 grade Celsius sau mai mari au fost prognozate în sud-vest, încheind o săptămână remarcabilă de căldură record. Experții spun că aprilie, mai și iunie vor fi probabil mai calde decât în ​​mod normal aproape peste tot în SUA, scrie AP.

Win Marsh a spus că această căldură a fost un motiv pentru a se întoarce acasă devreme, în Utah, după ce ea și soțul ei, Stephen, au parcurs 273 de kilometri pe jos în două săptămâni în Arizona, începând de la granița cu Mexicul. Scopul lor era să parcurgă peste 1.287 de kilometri pe Arizona Trail.

„Ne cunoaștem limitele”, a spus Marsh, în vârstă de 63 de ani, sâmbătă. „Nu putem face drumeții când corpurile noastre nu se pot răcori. Nu este umbră acolo, iar sursele de apă seacă... Le-am promis copiilor noștri că nu vom face lucruri dubioase. Nu suntem acolo pentru o acțiune de căutare și salvare”.

Serviciul Național de Meteorologie a prezis 37,7 grade Celsius în Tucson, Arizona. În Deșertul Yuma, o comunitate deșertică din sud-vestul Arizonei, temperatura se îndrepta spre 40,5 grade Celsius, la o zi după ce a atins 43,3 grade Celsius - un record pentru cea mai ridicată temperatură din martie din Statele Unite.

Două locuri din sudul Californiei au atins, de asemenea, această temperatură vineri. Experții spun că zilele cu peste 10 grade Celsius ajung de obicei până în mai, nu în martie.

Temperaturi ridicate și în Nebraska

În Midwest, temperaturile care depășesc 32,2 grade Celsius au fost prevăzute în Nebraska, urmate de o scădere semnificativă. Sâmbătă a fost emis un avertisment cu steag roșu, ceea ce înseamnă un risc mai mare de incendii de vegetație. Și sâmbătă, unele părți din Texas au atins 32 de grade Celsius sau mai mult.

„Este probabil ca această căldură să doboare multe recorduri de lungă durată de acum peste un secol în întreaga zonă”, a transmis Serviciul Național de Meteorologie din Omaha, Nebraska.

Toate ordinele de evacuare au fost ridicate în zonele afectate de incendiile Cottonwood și Morrill din Nebraska, care au ars peste 1.200 de mile pătrate (3.118 kilometri pătrați) timp de zile întregi, dar sunt în mare parte ținute sub control, a declarat Agenția de Management al Urgențelor de Stat. Zonele sunt dominate de pășuni și pășuni.

Căldura din martie ar fi fost practic imposibilă fără schimbările climatice cauzate de om, potrivit unui raport publicat vineri de World Weather Attribution, un grup internațional de oameni de știință care studiază cauzele fenomenelor meteorologice extreme.