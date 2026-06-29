Ziua în care România s-a topit: 44°C resimțite la umbră și un val de căldură fără precedent

Potrivit hărții ANM, la ora 15:00, cea mai ridicată temperatură a aerului era la Săcueni, 40°C. Valori foarte mari erau și la Arad, 39°C, respectiv Oradea, Satu Mare, Jimbolia, Lugoj, Banloc și Drobeta-Turnu Severin, unde termometrele indicau 38°C.

În sudul țării, temperaturile au ajuns la 37°C la Giurgiu, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede, Alexandria și Călărași, iar în zona Capitalei se înregistrau 36-37°C. În est, valorile erau de asemenea foarte ridicate: 37°C la Galați, Vaslui și Botoșani, 36°C la Iași, Focșani și Tecuci.

Temperaturi în orașe mari, la ora 15:00

În Timișoara erau 37°C, în Arad 39°C, în Oradea 38°C, în Satu Mare 38°C, iar în Cluj-Napoca 34°C. La Sibiu erau 34°C, la Brașov 33°C, la Târgu Mureș 35°C, iar la Alba Iulia 36°C.

În sud, Craiova avea 35°C, Slatina 36°C, Pitești 36°C, Ploiești 35°C, iar în zona București-Ilfov valorile erau de 36-37°C.

În Moldova, Iași avea 36°C, Botoșani 37°C, Suceava 34°C, Bacău 35°C, Vaslui 37°C și Galați 37°C.

Pe litoral, temperaturile erau mai scăzute față de restul țării: Constanța avea 29°C, Constanța Dig 28°C, iar Mangalia 27°C.

Temperatura resimțită: până la 44°C

A doua hartă ANM, cea a temperaturii resimțite, arată un disconfort termic extrem. În mai multe zone din vest și est, temperatura resimțită a ajuns la 44°C.

Cele mai ridicate valori apar în zona Săcueni – Oradea – Arad – Timișoara – Banloc, unde temperatura resimțită era între 42 și 44°C. Valori similare se înregistrau și în nord-est, la Botoșani și Iași, unde temperatura resimțită urca până la 44°C.

În zona Capitalei și în sudul Munteniei, temperatura resimțită era în jur de 41-42°C, la fel ca în Giurgiu, Călărași, Turnu Măgurele, Alexandria și Buzău. La Craiova, temperatura resimțită era de aproximativ 41°C, iar la Galați și Brăila ajungea la 42°C.

Cod roșu de caniculă în mare parte din țară

ANM are în vigoare o avertizare Cod roșu de caniculă, valabilă în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, pentru temperaturi maxime extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale. Avertizarea vizează cea mai mare parte a țării, inclusiv Bucureștiul, în timp ce mai multe județe din sud-est se află sub Cod portocaliu.

(sursa: Mediafax)