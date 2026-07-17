Trei zile de foc, cu temperaturi de până la 36 de grade, în București

Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar spre sfârșitul intervalului sunt posibile averse și intensificări ale vântului.

Potrivit prognozei speciale emise de ANM, vremea va fi caniculară încă de vineri, 17 iulie. Cerul va fi predominant senin, însă după-amiaza și seara sunt posibile ploi de scurtă durată, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 45 km/h. Temperatura maximă va atinge 34-35 de grade Celsius, iar minima se va situa între 19 și 21 de grade, ceea ce va caracteriza o noapte tropicală.

Sâmbătă, valul de căldură se va intensifica ușor. Meteorologii estimează maxime de 35-36 de grade, în timp ce temperaturile minime vor rămâne între 19 și 21 de grade. Și în această zi sunt posibile averse locale, însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Pentru duminică, ANM prognozează menținerea caniculei și a disconfortului termic ridicat, însă avertizează că instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară. Sunt așteptate perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și rafale de vânt care pot ajunge la 45-55 km/h. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 35 de grade Celsius.

Pe întreaga perioadă, pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică privind valul de căldură, disconfortul termic accentuat, canicula și nopțile tropicale. Totodată, până în dimineața zilei de 19 iulie este valabilă și o atenționare meteorologică Cod galben pentru caniculă și disconfort termic ridicat. ANM precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, inclusiv prin emiterea unor avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

(sursa: Mediafax)