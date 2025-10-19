x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Vânt puternic în zonele montane din Carpații Meridionali

Vânt puternic în zonele montane din Carpații Meridionali

de Redacția Jurnalul    |    19 Oct 2025   •   08:59
Vânt puternic în zonele montane din Carpații Meridionali

Meteorologii au extins avertizările cod galben până duminică, la ora 15.00.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că duminică este vânt puternic în zonele montane ale Carpaților Meridionali. Meteorologii au emis avertizări de tipul cod galben de vânt.

Conform avertizării este vorba despre intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

Sunt vizate zonele montane aflate la peste 1.800 de metri din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vânt puternic
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri