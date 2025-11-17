x close
Vântul face ravagii la Brașov

de Redacția Jurnalul    |    17 Noi 2025   •   22:13
În urma vântului puternic din ultimele ore, echipajele ISU Brașov au fost solicitate să intervină în cinci locații din municipiu pentru degajarea arborilor căzuți și a elementelor de construcție desprinse.

Pompierii au intervenit pentru:

Degajarea unor elemente de construcție la fosta fabrică Coca-Cola, pe strada Ecaterina Teodoroiu

Degajarea unor elemente de construcție pe strada Calea București

Îndepărtarea unui arbore căzut pe strada Gustav Kollar

Degajarea unor elemente de construcție pe Bulevardul Victoriei

Îndepărtarea unui arbore căzut pe strada Zizinului.

În urma acestor evenimente nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale.

La fața locului s-au deplasat echipajele ISU Brașov pentru îndepărtarea și degajarea atât a arborilor căzuți, cât și a elementelor de construcție desprinse de pe diferite clădiri.

Brașovu este sub Cod Galben de vânt puternic până mâine dimineață la ora 06.00

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: vânt brasov
