Vin ploile! Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare, local, în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în zona montană, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

(sursa: Mediafax)