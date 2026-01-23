SSW sparge Vortexul Polar. Răcire bruscă în februarie 2026 pentru România?

Vortexul Polar amenință să se prăbușească în februarie 2026: Ce înseamnă Încălzirea Stratosferică Bruscă (SSW) pentru vremea din România și Europa

Pe fondul iernii extreme din America de Nord, experții meteo avertizează asupra unui scenariu „periculos” pentru restul lui februarie: o Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW) care ar putea slăbi masiv sau chiar „sparge” Vortexul Polar. Prognozele recente indică riscuri de răcire bruscă în Europa, inclusiv România.

Vortexul Polar deformat: frig arctic în SUA, calm temporar în Europa

În ultimele zile din ianuarie, stratosfera arată un Vortex Polar deformat/elongat, cu nucleul tras spre America de Nord – un tipar asociat cu pătrunderi de aer arctic la sol. Acest fenomen a provocat deja un episod sever de iarnă în SUA, cu frig intens, ninsoare abundentă și gheață pe suprafețe extinse.

Europa trăiește un contrast: nordul și nord-vestul mai expuse la aer rece, sudul și vestul – la mase blânde. În România, finalul lunii ianuarie și începutul februarie vor fi predominant calde, datorită acestei tranziții.

Ce este Vortexul Polar și cum acționează SSW?

„Vortexul Polar nu e un singur ‘obiect’, ci o circulație uriașă care urcă de la sol până în stratosferă.” Când apare o Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW), presiunea din stratosferă crește, slăbind, deplasând sau rupând circulația polară în două. Efectele coboară la sol în 2–6 săptămâni, schimbând tiparele meteo.

„Nu orice încălzire stratosferică produce automat ‘iadul alb’ în Europa.” Dar semnalele puternice din ansambluri (ECMWF) cresc probabilitatea blocajelor și invazii de aer rece.

Prognoza pentru februarie 2026: split al Vortexului Polar

Modelele recente arată:

Anomalii majore de temperatură în stratosferă peste Polul Nord (încălzire intensă).

Presiune ridicată care „lovește” vortexul.

Posibilitatea ca vortexul să fie rupt în două nuclee (split) – semn clasic de perturbare majoră.

„În multe evenimente SSW, impactul la sol nu vine instant, ci după o perioadă de ‘cuplare’ stratosferă–troposferă.” Începutul februarie poate fi blând în Europa, dar mijlocul lunii aduce semnale de aer rece din nord.

Zonele Europei cel mai expuse la răcire bruscă

Dacă scenariul se confirmă, primele afectate vor fi:

Nord & Nord-Vest (Islanda, Scandinavia, Marea Nordului, Regatul Unit): flux nordic/nord-estic rapid.

Europa Centrală: episoade reci prin blocaje nordice.

Europa de Est (inclusiv România): prinsă între aer rece din NE/N sau intervale normale, în funcție de poziția blocajului.

„Termenii, ce apar în spațiul online, dar și într-o parte a presei, sună apocaliptic, dar rezultatul local depinde de detalii: poziția centrilor barici, traseul ciclonilor, umezeala disponibilă și momentul exact al răcirii.” Realist: risc crescut de episoade reci în a doua jumătate a lui februarie, nu viscol generalizat.