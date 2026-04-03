Vortexul polar revine în forță în aprilie 2026: ninsori și frig neașteptat în plină primăvară

Vortexul polar dă peste cap primăvara 2026: frig, ninsori și schimbări bruște de vreme

Primăvara anului 2026 începe sub semnul unor schimbări atmosferice spectaculoase. Vortexul polar, motorul iernii în emisfera nordică, intră în faza finală de destrămare, dar efectele sale continuă să se resimtă puternic.

Deși în mod normal acest sistem slăbește odată cu încălzirea sezonieră, anul acesta el lasă în urmă un nucleu rece activ în straturile inferioare ale atmosferei. Rezultatul: episoade de frig neobișnuit și ninsori târzii în special în America de Nord, dar cu influențe și asupra Europei, potrivit Severe Weather.

Ce este vortexul polar și de ce influențează vremea

Vortexul polar este o circulație atmosferică vastă care se formează deasupra regiunilor polare în timpul iernii. Acesta funcționează ca un „zid” de aer rece, menținând temperaturile scăzute concentrate în apropierea polilor.

Structura sa are două componente principale: una în stratosferă, la altitudini mari, și una în troposferă, mai aproape de sol. Primăvara, partea superioară începe să se dezintegreze, dar cea inferioară poate rămâne activă, generând instabilitate meteo.

Vortexul polar stratosferic intră în faza numită „încălzire finală”

În aprilie, vortexul polar stratosferic intră în faza numită „încălzire finală”. Acest proces marchează sfârșitul dominației sale de iarnă, pe măsură ce temperaturile cresc în zona polară.

Totuși, această destrămare nu aduce neapărat stabilitate. Din contră, poate declanșa efecte inverse: fragmente de aer rece se desprind și se deplasează spre latitudini mai joase, provocând episoade de vreme severă.

America de Nord, epicentrul frigului târziu

Datele meteorologice arată că un nucleu activ al vortexului polar persistă deasupra Canadei și influențează puternic Statele Unite.

Acest sistem favorizează pătrunderea aerului rece din nord, determinând temperaturi sub media normală și chiar ninsori în zone unde primăvara ar trebui să fie deja instalată.

Regiunile nordice și nord-estice ale SUA sunt cele mai expuse, unde diferențele de temperatură pot ajunge la valori semnificative față de normalul perioadei.

Europa, între episoade calde și reveniri ale frigului

În prima parte a lunii aprilie, Europa beneficiază de o circulație mai blândă, cu temperaturi normale sau ușor peste medie.

Cu toate acestea, dinamica atmosferică rămâne instabilă. Spre mijlocul lunii, modelele indică o posibilă revenire a aerului rece, cu temperaturi sub normal în multe regiuni, inclusiv în Europa Centrală și de Est.

Mijlocul lunii aprilie: contrast puternic între masele de aer

Pe măsură ce vortexul polar își menține influența, se creează contraste puternice între masele de aer.

Aerul rece din nord se întâlnește cu aerul mai cald din sud, generând fronturi atmosferice active. Acestea pot aduce precipitații abundente și, în unele zone, ninsori neașteptate chiar și în a doua jumătate a lunii.

Finalul lunii: posibil blocaj atmosferic de tip Omega

Spre sfârșitul lunii aprilie, modelele meteorologice sugerează apariția unui tip special de circulație numit „Omega Blocking”.

Acest tipar presupune formarea unei zone de presiune ridicată în centru, flancată de două zone de presiune scăzută. Rezultatul este o vreme stabilă și mai caldă în anumite regiuni, dar rece și instabilă în altele.

O primăvară imprevizibilă

Aprilie 2026 se conturează ca o lună a extremelor meteorologice. De la ninsori și temperaturi scăzute, până la perioade de încălzire bruscă, atmosfera traversează o fază de tranziție complexă.

Chiar dacă vortexul polar se destramă, efectele sale continuă să influențeze vremea, demonstrând încă o dată cât de imprevizibilă poate fi primăvara în emisfera nordică.