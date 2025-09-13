Vreme normală, vânt moderat și temperaturi între 13 și 27 de grade, în capitală

x close
de Redacția Jurnalul    |    13 Sep 2025   •   10:36
Meteorologii anunță pentru București cer variabil și vânt slab sâmbătă noaptea, cu temperaturi minime de 13–15 grade, iar duminică vreme normală termic, cu vânt moderat și rafale de 35–40 km/h și cu temperaturi maxime de 25–27 grade.

Meteorologii au emis prognoza pentru municipiul București valabilă în acest sfârșit de săptămână..

În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar temperatura minimă se va situa între 13 și 15 grade.

Duminică, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cerul variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu intensificări ușoare după-amiaza și seara, când rafalele vor atinge viteze de 35–40 km/h.

Temperatura maximă va fi între 25 și 27 de grade.

