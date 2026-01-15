Vreme deosebit de rece și ger până pe 20 ianuarie în București

În seara de joi spre vineri, , cerul va fi mai mult noros, iar spre finalul intervalului va crește probabilitatea de ninsoare slabă. Temperaturile vor fi de -4 sau -3 grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat.

Începând de vineri, temperatura în timpul zile va fi de -3 -2 grade Celsius, iar în timpul nopții poate ajunge la -12 grade. Pe parcursul zilei cerul va fi noros, cu ninsori slabe, urmând ca ulterior să se degajeze treptat.

Sâmbătă vremea va fi deosebit de rece cu ger dimineața. Maximele în timpul zilei vor ajunge până la -2 grade, iar în timpul nopții vor coborî până la -9 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Duminică temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge la aproximativ -6 grade, iar noapte la -10. Cerul va avea înnorări temporare.

Luni și marți temperaturile maxime vor fi în jur de -3 grade, iar minimele vor ajunge până la -10 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

„În intervalul 15 ianuarie ora 20 - 20 ianuarie, ora 10,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece și ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților”, mai transmite ANM.

(sursa: Mediafax)