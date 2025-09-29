Vreme rece și ploi, până joi, la București

Capitala intră sub o informare meteorologică de vreme rece, valabilă în perioada 29 septembrie, ora 10.00 – 2 octombrie, ora 10.00. Temperaturile vor scădea semnificativ, iar ploile și cerul noros vor domina următoarele zile.

Pentru intervalul 29–30 septembrie, meteorologii anunță cer mai mult noros, ploi temporare și vânt slab până la moderat. Maximele vor fi de 16–18 grade, iar minimele de 8–9 grade.

Între 30 septembrie și 1 octombrie, vremea se va menține rece, cu temperaturi maxime de aproximativ 19 grade și minime de 6–8 grade. Cerul va fi variabil, cu posibile ploi slabe trecătoare.

În intervalul 1–2 octombrie, prognoza arată un nou episod de vreme rece, cu cer temporar noros și șanse mai mari de ploaie spre sfârșitul perioadei. Temperaturile maxime vor oscila între 16–18 grade, iar minimele se vor situa între 7–8 grade.

(sursa: Mediafax)