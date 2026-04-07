Vreme rece de sărbători. Vânt puternic, ninsori în zonele montane și precipitații mixte în mai toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o informare meteorologică valabilă între 7 aprilie, ora 10:00 și 10 aprilie, ora 10:00, care include intensificări ale vântului, vreme rece și precipitații mixte. La munte se vor înregistra ninsori, un strat de zăpadă și viscol, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 10…20 l/mp.

Meteorologii avertizează că temporar vor fi intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor, cu viteze între 45 și 60 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80…90 km/h.

Începând din noaptea de 7 spre 8 aprilie, în centrul, estul și sud-estul țării vor cădea precipitații mixte, iar în Carpații Meridionali și Orientali se va depune un strat nou de zăpadă, local de 10…15 cm, cu viscol puternic. Temperaturile vor scădea treptat, iar vremea va fi rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

În paralel, Administrația Națională de Meteorologie a emis și o atenționare cod galben pentru intervalul 7 aprilie, ora 10:00 – 7 aprilie, ora 21:00, ce vizează intensificări ale vântului în Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei, local în Maramureș, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei și zonele montane.

În aceste zone, viteza vântului va fi de 50…70 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 70…90 km/h, depășind 100…120 km/h la altitudini de peste 1700 m.

Meteorologii recomandă prudență în toate zonele vizate și respectarea indicațiilor autorităților, mai ales la drum și în zonele montane expuse.

