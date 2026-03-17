Vreme schimbătoare în Capitală. Temperaturile scad și vântul se intensifică

de Redacția Jurnalul    |    17 Mar 2026   •   10:40
Sursa foto: razyph/Vremea se răcește în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o prognoză specială pentru București, valabilă de marți până joi. Potrivit meteorologilor, urmează o perioadă cu răciri treptate de temperatură și intensificări ale vântului.

Marți, temperatura maximă va atinge 14-15 grade Celsius, cu minime de până la 0-2 grade Celsius, mai scăzută în zonele periferice ale Capitalei. Vântul va sufla slab și moderat, iar cerul va fi variabil.

Miercuri, se răcește puțin cu maxime de 12-14 grade și minime de 2-4 grade. Vântul se va intensifica, cu rafale de până la 45 km/h, iar cerul va deveni temporar noros.

Joi, temperatura maximă va fi de 9-10 grade Celsius, vântul va sufla moderat și cerul va avea înnorări.

„În intervalul 17 martie, ora 10 (marți) - 19 martie, ora 20 (joi), pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului”, se mai arată în avertizare emisă de ANM.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vreme schimbatoare capitala vant
