Vreme schimbătoare în Capitală. Temperaturile scad și vântul se intensifică

Marți, temperatura maximă va atinge 14-15 grade Celsius, cu minime de până la 0-2 grade Celsius, mai scăzută în zonele periferice ale Capitalei. Vântul va sufla slab și moderat, iar cerul va fi variabil.

Miercuri, se răcește puțin cu maxime de 12-14 grade și minime de 2-4 grade. Vântul se va intensifica, cu rafale de până la 45 km/h, iar cerul va deveni temporar noros.

Joi, temperatura maximă va fi de 9-10 grade Celsius, vântul va sufla moderat și cerul va avea înnorări.

„În intervalul 17 martie, ora 10 (marți) - 19 martie, ora 20 (joi), pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului”, se mai arată în avertizare emisă de ANM.

