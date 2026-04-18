10 lucruri pe care câinele tău ar dori să NU le mai faci

Deși mulți câini tolerează umanizarea la care îi supunem, asta nu înseamnă că se bucură de fiecare moment. De fapt, există unele lucruri pe care câinii chiar și-ar dori ca stăpânii lor să nu le facă. Învățarea semnalelor cățelului tău îl va face să se simtă mai confortabil.

Ce NU le place câinilor

Plimbări grăbite și nu-l lași să miroasă

Aceasta este o dublă lovitură pentru câini. Au între 125 și 300 de milioane de receptori de miros în nas. Poate ai observat cățelușul tău cu capul plecat, cu nasul la pământ, ori de câte ori iese din casă. Odată ce percepe un miros, este greu să renunțe la el. Pentru câinele tău, acesta este un mister de rezolvat și o persoană sau un lucru necunoscut de identificat. A nu-i permite să miroasă poate provoca stres și anxietate, două lucruri pe care niciun stăpân de câine nu și le dorește.

În plus, grăbirea lor la plimbare poate adăuga stres. Când încetinesc pentru a mirosi, este instinctiv. Acest comportament este înrădăcinat în secole în care strămoșii lor făceau același lucru și este natural. Dacă îi grăbești la plimbare, trăgând de lesă pentru a-i grăbi, pentru un câine se simte grăbit și deranjant. Lasă-i să trăiască și lasă-i să miroasă!

Îmbrățișări și mângâieri pe față

Oricât de mult ne-ar plăcea să auzim asta, câinii nu sunt cei mai mari fani ai îmbrățișărilor. Este atât de ușor să antropomorfizăm sau să umanizăm animalele noastre de companie. Îmbrățișarea este o dovadă de iubire și afecțiune pentru noi, dar înseamnă ceva complet diferit pentru animale. Pentru un câine, se simte ca și cum ar fi sufocat. Mișcările lor sunt restricționate, ceea ce poate provoca panică și frică.

Unii câini se pot opune îmbrățișării tale, în timp ce alții stau acolo cu „ochi de balenă”. Dacă albul ochilor câinelui tău este vizibil și atenția sa se mișcă prin cameră, este posibil să fie stresat. Poți arăta afecțiune și în alte moduri, cum ar fi mângâindu-i blana, scărpinându-l în spatele urechilor sau frecându-i burta dacă se rostogolește. Acest lucru transmite siguranță și afecțiune unui câine și este o modalitate mult mai bună de a crea o legătură decât îmbrățișările.

Îi vorbești în cuvinte, în loc de tonuri

Ar fi uimitor dacă câinii ne-ar putea înțelege, nu-i așa? Din păcate, ei nu înțeleg limba engleză sau cuvintele în general. Comenzi precum „stai”, „culcă”, „stai” și „labă” sunt ușor de recunoscut de câinele tău din două motive. Primul este tonul vocii pe care îl folosești atunci când spui aceste cuvinte. A doua este utilizarea gesturilor cu mâinile și a limbajului corpului, precum și a repetiției. Câinii aud aceste sunete și tonul vocii tale și știu că vine o recompensă atunci când răspund corect.

Dacă le vorbești ca pe oameni, nu vor înțelege, ceea ce îi poate deruta și mai mult. A spune ceva de genul „Poți fi o fată cuminte și să stai?” se înregistrează diferit decât a spune pur și simplu „stai” pe un ton ferm și autoritar. Câinii pot prinde anumite cuvinte, cum ar fi „fată cuminte” și „stai”, dar nu pot trage aceleași concluzii ca oamenii.

Priviri insistente

Totul este distracție și jocuri până când câinele tău renunță la concursul de priviri holbatice și se ghemuiește în cușcă. Secole de instincte l-au învățat pe câinele tău că contactul vizual direct este o amenințare. Oamenii sunt una dintre singurele specii care consideră contactul vizual respectuos. În regnul animal, este un semn de dominare și afirmare. Acele concursuri de priviri fixe pot fi distractive pentru tine, dar sunt inconfortabile pentru cățelușul tău.

Dacă câinele tău se uită la tine, fă-i o favoare și optează pentru priviri fugare, mai degrabă decât contact vizual direct. Adesea se uită la stăpânii lor ca pe un semn de iubire și afecțiune și vei observa că acest lucru se întâmplă atunci când nu ești atent. Există un motiv pentru asta! Iubirea lor ar putea fi puțin vicleană, dar ai încredere că există.

Îl trezești pentru a se juca

Deși majoritatea dintre noi ne-ar plăcea să stăm în pat timp de 20 de ore, majoritatea câinilor adulți au nevoie de între 10 și 14 ore de somn pe zi, în timp ce cățeii și câinii seniori pot dormi până la 20 de ore. Cu cât câinele este mai în vârstă, cu atât are nevoie de mai mult somn pentru a se recupera după activitățile zilnice. De aceea, trezirea lor în timpul unui pui de somn nu este doar o idee proastă; poate provoca și frică sau paranoia.

Câinii se trezesc de obicei tresărind, ca mecanism natural de apărare. Trezirea lor pentru a se juca, a se plimba sau a ieși afară le poate perturba ciclurile de somn, ceea ce provoacă stres. Nu este diferit dacă cineva te-ar scutura în timpul fazei REM. Aceleași sentimente de amețeală, anxietate și iritabilitate pe care le ai sunt similare cu cele pe care le simte câinele tău atunci când este forțat să se trezească.

Îl cerți ca pe un copil mic

Vina este o emoție pur umană. Deși este ceva ce putem proiecta, nu este ceva ce simt câinii noștri. Ceea ce procesează ei este frica și anxietatea. Dacă câinele tău are un accident în casă, acea privire „vinovat” sau „rușinos” se datorează în principal faptului că știu că și-au dezamăgit stăpânul, sau alfa, în limbajul câinilor.

Cel mai mare scop în viață al câinelui tău este să te îmbuneze pe tine, cel la care apelează pentru disciplină și îndrumare. Când tonul vocii tale indică faptul că a eșuat, urechile lui se retrag, ochii lui privesc în jos, iar limbajul corpului său devine distant. A-l certa ca și cum ar înțelege nu face decât să amplifice această frică. Ai încredere că știu ce au făcut și, în loc să le vorbești de sus, întărește comportamentul corect.

Crezi că se poate distra singur

Am spus că antropomorfizarea cățelușului tău nu este răspunsul, dar, într-un fel, sunt ca niște copii. Aceasta include și timpul de joacă. Deși câinii sunt perfect capabili să se distreze singuri, nu ar trebui să fie nevoiți să o facă tot timpul. Le place cu adevărat să interacționeze cu stăpânii lor, iar timpul de joacă devine o activitate care creează legături strânse.

Cel mai apropiat lucru pe care câinele tău îl va simți iubitor este atunci când te joci cu el. Acest lucru eliberează dopamină, o substanță chimică a fericirii, în creierul său. Întărește legătura dintre cățeluș și proprietar și este, de asemenea, un excelent ameliorator de stres. Nu există niciun dezavantaj al timpului de joacă, doar vibrații pozitive și o mulțime de lătrături fericite.

Presupui că puzzle-urile sunt prea dificile

Puzzle-urile sunt adesea o jucărie trecută cu vederea pentru câini. Deși inteligența noastră depășește cu mult pe cea a unui câine când vine vorba de logică, aceștia nu sunt lipsiți de inteligență în niciun caz. Un puzzle provoacă câinele tău în moduri pe care le poate înțelege instinctiv. De asemenea, oferă o îmbogățire care s-ar putea să nu provină dintr-un timp de joacă obișnuit sau o plimbare.

Puzzle-urile pentru câini vin și ele în diferite niveluri, așa că, dacă unul este prea provocator pentru cățelușul tău, începe cu un nivel inferior. Nu înseamnă că le lipsesc abilitățile de rezolvare a problemelor - pur și simplu înseamnă că nu au exersat suficient! Ai fi șocat cât de ușor câinii pun lucrurile laolaltă și cât de repede rezolvă puzzle-uri complicate.

Îl duci în locuri aglomerate

Doar pentru că un loc este prietenos cu câinii nu înseamnă că și cățelușul tău îl simte așa. Cu toții ne-ar plăcea ca și câinii noștri să se dezvolte în locuri aglomerate și să se dezvolte pe adrenalină așa cum facem noi. Din păcate, nu este întotdeauna cazul. Acest lucru poate varia în funcție de rasă, dar depinde foarte mult și de câinele tău în ansamblu. Unii câini s-ar putea bucura cu adevărat de mediile zgomotoase și de agitație. Alții se pot feri de ele și pot deveni retrași sau, în cazuri grave, anxioși și temători.

Cel mai bun mod de a evalua acest lucru este să faci ieșiri scurte. Acordă atenție limbajului corpului și interacțiunilor cățelușului tău. Uneori, este posibil să ajungi la un mall sau restaurant aglomerat. Alteori, câinele tău ar putea avea o limită strictă când vine vorba de a fi în preajma unor străini. Nu-l forța!

Încurajezi fiecare interacțiune socială

Unii câini și rase sunt mai sociabili decât altele. Este adevărat, acest lucru depinde și de cât de mult a fost socializat un câine ca pui. Cu toate acestea, chiar dacă ai făcut totul „corect”

Conform standardelor de dresaj, câinele tău s-ar putea să nu se bucure de companie. Forțarea interacțiunilor sociale, în special în parcul pentru câini sau cu străini, provoacă doar stres.

Este întotdeauna cel mai bine să consulți un dresor profesionist sau un dresor de câini dacă câinele tău prezintă frică sau agresivitate extremă. Dar dacă câinele tău rămâne retras, se întoarce lângă tine în mod repetat sau nu are niciun interes să socializeze, ascultă-i indiciile. Așa cum nu ai vrea ca cineva să te forțeze să ieși la întâlnire, nici cățelușului tău nu-i vrei să-i faci asta. Mai ales când faci parte din zona lui de confort!

