10 mituri despre animalele de companie care NU sunt adevărate

Fie că este vorba de un sfat de la un vecin sau de o postare virală pe rețelele de socializare, miturile despre animalele de companie pot fi surprinzător de persistente (și uneori periculoase). Deși aceste mituri provin adesea dintr-un loc de iubire și grijă, agățarea de ele poate duce la anxietate inutilă pentru proprietari sau, mai rău, la probleme de sănătate care pot fi prevenite.

Înțelegerea adevărului din spatele comportamentului și biologiei animalului tău de companie este primul pas către a fi un susținător responsabil al bunăstării sale. De la convingerea persistentă că gura câinilor este mai curată decât cea a oamenilor și până la ideea că pisicile aterizează întotdeauna în picioare, profesioniștii veterinari aud zilnic aceste concepții greșite. Prin risipirea miturilor despre creșterea animalelor de companie, putem oferi îngrijire bazată pe dovezi.

Pisicile aterizează întotdeauna în picioare

Acest mit despre pisicile care aterizează întotdeauna în picioare există de multă vreme dar nu este în întregime adevărat. Pisicile au un reflex de îndreptare impresionant (capacitatea de a se orienta «în sus»), dar pot fi totuși grav rănite sau mai rău, din cauza căzăturilor. Acest lucru este valabil mai ales în cazul căderilor de la mare înălțime sau al aterizărilor alunecoase.

Gura unui câine este mai curată decât a unui om

Mulți iubitori de câini acceptă „sărutări” de la animalele lor de companie sub impresia că saliva canină este excepțional de curată, însă realitatea este mult mai complexă. Gura unui câine conține multe bacterii diferite, dar nu și mai curate.

Mușcăturile sau lingerile pe pielea crăpată pot duce la infecții. Deși o mângâiere rapidă este de obicei inofensivă pentru persoanele sănătoase, este vital să țineți acele limbi afectuoase departe de rănile deschise sau de gura celor cu sistem imunitar compromis.

Resturile de la masă nu sunt în regulă

În ceea ce privește dietele animalelor de companie, acestea pot fi hrănite cu alimente proaspete, din ingrediente integrale, mai ales dacă au puține grăsimi. Unele alimente pentru oameni nu sunt sigure pentru animalele de companie, cum ar fi strugurii, ceapa și usturoiul. Chiar și cantități mici pot provoca tulburări gastro-intestinale sau toxicitate.

Cu toate acestea, dacă animalul de companie se bucură de alimente proaspete ca parte a dietei sale obișnuite, consecvența este importantă deoarece intestinul său se va adapta la ceea ce mănâncă în mod normal. Dacă primește regulat cantități mici de resturi de masă cu conținut scăzut de grăsimi, aceasta poate fi o oportunitate excelentă de a vă conecta cu el și de a-i oferi alimente proaspete.

Sunt prea bătrâne pentru o curățare dentară

Este esențial să aveți grijă de sănătatea dentară a animalelor de companie la orice vârstă. Bolile dentare se pot agrava odată cu vârsta, iar sănătatea orală precară poate duce la boli de inimă, rinichi sau ficat (pe lângă durerile orale). Deși putem ajusta modul în care se efectuează o procedură dentară sau ce anestezic se utilizează pentru animalele de companie mai în vârstă, este și mai important să oferim o îngrijire dentară bună.

Prin prioritizarea curățărilor profesionale, proprietarii se pot asigura că tovarășii lor de companie în vârstă rămân confortabili și pot mânca fără durere în timpul anilor de bătrânețe.

Animalele de companie de interior nu au nevoie de prevenirea paraziților

Dacă aveți un animal de companie de interior este totuși important să vă protejați prietenul blănos de paraziți. Deși un animal de companie de interior poate limita expunerea la unii paraziți, nu este o formă perfectă de protecție. Țânțarii, puricii și căpușele sunt paraziți (sau vectori) comuni și, cu siguranță, nu respectă pragul casei tale ca o zonă interzisă. Statul doar în interior oferă beneficii, dar mulți paraziți pot fi totuși transmiși, iar impactul poate fi devastator.

Pisicile nu au nevoie de vizite regulate la veterinar dacă par în regulă

Deși pisicile sunt adesea percepute ca fiind independente și necesită puțină întreținere, în comparație cu alte animale de companie, ele au nevoie același nivel de îngrijire și atenție. Pisicile pot fi foarte stoice și își pot ascunde boala mult timp.

Examinarea fizică efectuată de un medic veterinar și testele de laborator regulate pot ajuta la identificarea semnelor subtile de boală cu mult înainte ca acestea să prezinte simptome, permițând un tratament prompt și rezultate mai bune.”Bazarea exclusivă pe comportamentul exterior al unei pisici poate fi înșelătoare. Până când par bolnave, afecțiunea de bază poate să fi progresat semnificativ.

Este normal ca pisicile să vomite regulat

Deși ar putea părea normale, vărsăturile frecvente pot fi un indicator al unei afecțiuni mai grave. Există unele cazuri de vărsături care ar putea cauza mai puțină îngrijorare (cum ar fi ghemotoacele de păr la pisicile cu păr lung), dar merită să consultați un medic veterinar pentru a fi sigur.

Vărsăturile persistente sau cronice pot fi adesea un semnal de alarmă pentru probleme subiacente, cum ar fi sensibilitățile alimentare sau tulburările inflamatorii intestinale, care necesită mai multă atenție.

Câinii de rasă mixtă nu au boli genetice

Deși există unele avantaje ale raselor mixte în ceea ce privește bolile genetice, acestea pot fi totuși susceptibile la boli genetice. Există un fenomen numit vigoare hibridă, în care diversitatea genetică la un câine metis poate oferi o oarecare protecție. Însă aceștia pot moșteni în continuare unele boli ale raselor lor și, de asemenea, alte afecțiuni care sunt legate genetic, dar nu neapărat moștenite.

Presupunerea că un animal de companie metis este în mod natural imun la problemele ereditare poate fi o greșeală costisitoare, astfel încât controalele medicale regulate și testele genetice sunt la fel de importante pentru ei ca și pentru animalele de rasă pură.

Câinii nu au nevoie de protecție solară

Când vremea se încălzește este la fel de important să protejați pielea animalului de companie în același mod în care vă protejați propria piele deoarece pielea unui câine se poate arde de soare la fel ca oamenii.

Blana lor poate oferi o oarecare protecție, dar nasul, pielea din jurul ochilor și zonele burții unui câine pot fi excesiv expuse. Câinii cu păr scurt sunt sensibili pe tot corpul și ar trebui protejați. Există mai multe creme de protecție solară specifice animalelor de companie (cremele de protecție solară pentru oameni nu sunt de obicei sigure) care pot fi aplicate pe pielea expusă, dar luați în considerare și păstrarea lor în interior în zilele cu indice UV ridicat.

Respirația urât mirositoare este normală la câinii în vârstă

Deși este mai frecventă respirația urât mirositoare la câinii mai în vârstă, aceasta poate fi un indicator al unui anumit nivel de boală dentară. Poae fi gingivită și tartru, dar ar putea fi și un dinte infectat sau chiar disfuncții organice, cum ar fi boli hepatice ori dentare. Controlul animalului de companie pentru a ajunge la rădăcina cauzei îl va ajuta să se mențină confortabil și sănătos, potrivit goodhousekeeping.com.