10 Obiceiuri ale oamenilor care atrag doar energii pozitive

Dacă simți că nimic nu merge bine și totul se destramă în jurul tău, e posibil să fii înconjurat de energie negativă – sau chiar s-o atragi fără să îți dai seama.

Vestea bună este că poți schimba asta. Începe prin a adopta obiceiurile celor care atrag pozitivitate în viața lor.

1. Nu mai vorbesc constant despre ce merge prost

Primul pas spre schimbare este să oprești fluxul negativ. Încearcă să îți schimbi discursul interior: vorbește mai des despre ce merge bine, oricât de mic ar fi acel lucru. Schimbarea de perspectivă contează enorm.

2. Exprimă recunoștință sinceră pentru lucrurile bune

Mulți cred că vor fi recunoscători după ce lucrurile se vor îmbunătăți. În realitate, recunoștința creează spațiu pentru mai mult bine. Când te simți anxios fără motiv clar, începe să numești lucrurile pentru care ești deja recunoscător.

3. Renunță la bârfă și critică

Chiar dacă ai „dreptate”, evită negativitatea verbală. Bârfa și critica scurg energia vitală și te lasă obosit și iritat. Urmează sfatul clasic: „Dacă nu ai ceva frumos de spus, mai bine nu spune nimic.”

4. Elimină relațiile toxice (sau comportamentele toxice)

Dacă ești înconjurat de oameni care te trag în jos – sau dacă tu însuți manifești negativitate – curățarea începe cu asumare. Tăierea acestor legături va aduce spațiu pentru vindecare și liniște.

5. Fac curățenie fizică în spațiul personal

Energia stagnantă se acumulează în spații dezordonate. Curățenia fizică este una dintre cele mai simple forme de curățare energetică. Mai multă claritate mentală începe cu un spațiu curat.

6. Aerisesc locuința în mod regulat

Deschide ferestrele și lasă aerul proaspăt să pătrundă. În timp ce faci asta, imaginează-ți că aduce energie nouă și pozitivă, în timp ce pe cea veche o lași să plece.

7. Folosesc salvie, tămâie sau bețișoare parfumate

Aromele au un efect direct asupra emoțiilor. Curățarea energetică cu fum (smudging) sau aromaterapie contribuie la o atmosferă calmă și echilibrată.

8. Folosesc sunetul pentru a elibera energia negativă

Muzică veselă, bătăi din palme, clopoței sau chiar o sesiune de dans – toate pot ridica vibrațiile unui spațiu. Orice formă de sunet care aduce bucurie este binevenită.

9. Îndepărtează obiectele cu încărcătură negativă

Fii atent la ce păstrezi în jurul tău: fotografii, tablouri, haine sau obiecte care îți amintesc de momente dificile. Schimbă decorul pentru a reflecta cine ești acum, nu cine ai fost în trecut.

10. Reduc vizionarea conținutului negativ (TV, filme, muzică)

Filmele sau serialele pline de dramă, violență sau frică te pot afecta subtil. Creează un mediu pozitiv și în alegerea media pe care o consumi. Ce intră în mintea ta îți modelează starea de spirit.

Energia ta poate deveni magnet pentru bine

Dacă aplici aceste obiceiuri, chiar și câteva dintre ele, vei observa o schimbare subtilă, dar constantă. Iar dacă ai făcut tot ce ține de tine și simți că ai nevoie de ajutor suplimentar, poți apela la un expert în curățare energetică sau la un terapeut.