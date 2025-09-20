2025, anul Apocalipsei? Ce au prezis Baba Vanga și Nostradamus

Deși a trecut mai bine de jumătate de an, profețiile spun că 2025 ar putea aduce un război devastator în Europa, care va afecta populațiile continentului.

Ce spune Nostradamus

Interpreții lui Nostradamus, care nu a oferit date concrete în scrierile sale, spun că acesta ar fi prevăzut că Anglia va fi scena unor războaie crude, cu apariția unor dușmani atât din interior, cât și din exterior, dar și revenirea unei molime.

Nostradamus a anticipat moartea regelui Henric al II-lea și Marele Incendiu din Londra, din septembrie 1666.

Profețiile Babei Vanga

Baba Vanga, care în trecut a prezis moartea prințesei Diana, pandemia de COVID-19 și izbucnirea războiului din Ucraina, a vorbit despre o intensificare a conflictelor pe plan global dar și că războiul din Ucraina se va sfârși. Cu toate acestea, ea a spus că preșeedintele Rusiei, Vladimir Putin, va deveni „stăpânul lumii”.

Baba Vanga a mai prezis că în 2033, gheața de la poli se va topi iar în 2046 va fi posibilă clonarea oamenilor, potrivit spynews.ro.