Frica de mașină la câini: ce greșeli fac stăpânii

Mulți câini se tem de călătoriile cu mașina, plâng, tremură, salivează excesiv sau chiar vomită. Vestea bună este că această teamă se poate corecta, cu răbdare, pași mici și asocieri pozitive.

De ce se tem câinii de mersul cu mașina

Frica de mașină are mai multe cauze:

lipsa obișnuinței (câinii care nu au fost transportați de mici);

experiențe negative (drumuri doar la veterinar);

rău de mișcare ;

zgomotul motorului și vibrațiile;

separarea de stăpân sau lipsa controlului.

Pentru câine, mașina este un spațiu necunoscut, instabil și uneori asociat cu stres.

Pasul 1: obișnuirea cu mașina… fără să porniți

Primul lucru important este să scoți presiunea deplasării:

lasă câinele să se apropie de mașină în parcare;

deschide portierele și permite-i să o miroasă;

recompensează-l cu gustări și laude.

Nu forța câinele să urce. Totul trebuie să se întâmple în ritmul lui.

Pasul 2: urcatul în mașină, fără drum

După ce câinele se simte confortabil lângă mașină:

ajută-l să urce și stai cu el câteva minute;

oferă recompense, joacă sau mângâieri;

coboară fără să porniți motorul.

Repetă acest exercițiu de mai multe ori, până când câinele asociază mașina cu ceva plăcut.

Pasul 3: motor pornit, dar fără deplasare

Următorul pas este pornirea motorului:

câinele trebuie să fie deja calm în mașină;

pornește motorul pentru câteva secunde;

dacă rămâne liniștit, laudă-l și recompensează-l.

Dacă se sperie, oprește motorul și revino la pasul anterior.

Pasul 4: drumuri foarte scurte

Primele deplasări trebuie să fie:

de 1–2 minute;

pe trasee liniștite;

către locuri plăcute (parc, pădure, joacă).

Evită ca primele drumuri să fie doar la veterinar, pentru a nu întări frica.

Cum să îl ajuți dacă i se face rău în mașină

Unii câini suferă de rău de mișcare, mai ales puii:

nu îl hrăni cu 2–3 ore înainte de drum;

asigură o bună aerisire;

evită condusul brusc;

menține o temperatură confortabilă.

Dacă problema persistă, discută cu medicul veterinar despre soluții specifice.

Siguranța câinelui în mașină

Pentru o experiență mai bună și mai sigură:

folosește ham de siguranță auto sau cușcă de transport;

nu lăsa câinele liber pe scaunul din față;

nu deschide geamul în mers.

Un câine în siguranță este, de regulă, un câine mai relaxat.

Ce să NU faci

Nu certa câinele dacă se teme;

Nu îl forța să urce;

Nu începe cu drumuri lungi;

Nu ignora semnele de stres (tremurat, gâfâit, lins excesiv).

Învățarea câinelui să meargă cu mașina este un proces care cere răbdare, consecvență și empatie. Cu pași mici și experiențe pozitive, chiar și cei mai temători câini pot ajunge să accepte – sau chiar să se bucure – de călătorii.

Pentru câine, mașina nu trebuie să fie o sursă de stres, ci începutul unei aventuri alături de tine.