Cea mai fericită melodie din lume: Această piesă e considerată „cel mai bun antidepresiv muzical”

Atunci când vine vorba despre cea mai „feel-good” melodie scrisă vreodată, ai putea paria pe „Happy” de Pharrell Williams, „Shake It Off” de Taylor Swift sau „Love on Top” de Beyoncé. Dar un studiu realizat în 2015 în Marea Britanie de compania de electronice Alba spune altceva – și s-ar putea să te surprindă.

Cercetarea, bazată pe răspunsurile a 2.000 de adulți britanici, a dezvăluit că piesa care le ridică moralul cel mai mult este... „Don't Stop Me Now” de Queen, lansată în 1979.

De ce „Don't Stop Me Now” este considerată cea mai „fericită” melodie din lume?

Potrivit cercetătorului în neuroștiințe cognitive Dr. Jacob Jolij, piesa îndeplinește toate criteriile formulei muzicale „feel-good”:

tempo rapid (aprox. 150 BPM)

scrisă într-o tonalitate majoră

versuri energice și pozitive

Versuri ca „I'm a racing car passing by, like Lady Godiva / I'm gonna go go go” poate nu au cel mai clar sens, dar declanșează o stare de euforie în creier, spun specialiștii.

Ce alte melodii „feel-good” au fost menționate?

Participanții au menționat și:

„Dancing Queen” – ABBA

„Good Vibrations” – The Beach Boys

„Uptown Girl” – Billy Joel

Cu toate acestea, Queen a ieșit câștigător. De ce? Poate pentru că britanicii au o legătură culturală puternică cu trupa – piesele lor sunt adesea folosite la meciuri de fotbal și în filme cult precum „Shaun of the Dead”.

Muzica ne influențează sănătatea mintală

Chiar dacă gusturile muzicale sunt subiective, studiile arată clar: muzica veselă are un impact real asupra stării de bine. Un studiu din 2013 a confirmat că melodiile optimiste contribuie semnificativ la îmbunătățirea dispoziției.

„Oamenii reușeau să își îmbunătățească starea doar ascultând muzică fericită”, a explicat dr. Yuna Ferguson, autoarea studiului.

Muzica bună chiar vindecă

Așadar, data viitoare când te simți lipsit de energie, dă play la „Don't Stop Me Now” sau la orice piesă care îți pune zâmbetul pe buze. Poate nu există o formulă absolută a fericirii, dar cu siguranță există un playlist care se apropie de ea.