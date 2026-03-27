Ascunde cearcănele rapid: metoda simplă folosită de makeup artiști

Cearcănele sunt printre primele lucruri pe care le observăm la o persoană. Fie că sunt cauzate de lipsa somnului, stres sau genetică, acestea fac ca fața să pară imediat mai obosită, ternă și mai matură decât este în realitate.

Deși există nenumărate produse care promit să rezolve problema, multe persoane folosesc în continuare aceeași metodă clasică: mai mult corector pentru o acoperire mai bună.

Problema este că, de multe ori, exact aici apare greșeala.

În loc de un aspect proaspăt, obținem un efect încărcat, pudrat, în care corectorul se strânge în liniile fine și evidențiază textura pielii. Zona de sub ochi devine și mai vizibilă, iar aspectul general este mai puțin odihnit. Timp de mulți ani s-a crezut că secretul stă în cantitate și acoperire mare, însă astăzi makeup artiștii spun exact opusul.

O tehnică nouă, tot mai populară printre profesioniști și pe rețelele sociale, se bazează pe o idee simplă: mai puțin produs, aplicat inteligent. Rezultatul este surprinzător – cearcănele sunt mai puțin vizibile, iar fața pare mai liftată și mai proaspătă, fără efect de machiaj greu.

De ce metoda clasică nu funcționează

Ani la rând, cea mai folosită metodă de aplicare a corectorului a fost desenarea unui triunghi mare inversat sub ochi. Ideea era să luminezi întreaga zonă centrală a feței și să acoperi umbrele.

În realitate însă, această metodă duce adesea la efectul opus. O cantitate mai mare de produs ajunge să se strângă în riduri pe parcursul zilei, iar pielea sub ochi, fiind foarte subțire, își pierde rapid aspectul natural. În loc de prospețime, apare textura accentuată și un aspect obosit.

Tehnica nouă: mai puțin înseamnă mai mult

Abordarea modernă în machiajul zonei de sub ochi se bazează pe precizie. În loc să aplici corector pe toată zona, acesta se aplică doar în câteva puncte-cheie.

Cel mai frecvent, corectorul se aplică în colțul intern al ochiului, unde umbrele sunt cele mai puternice, și foarte puțin spre exteriorul ochiului, ridicând ușor linia. Astfel se creează un efect optic de lifting, fără a încărca toată zona.

Rezultatul este mai natural, iar fața pare mai odihnită, chiar dacă nu ai dormit opt ore.

Cum obții cel mai bun efect

Secretul nu stă doar în cantitate, ci și în modul de aplicare. Corectorul trebuie tapotat ușor în piele, nu întins pe toată zona. Astfel rămâne lejer și nu se adună în liniile fine.

De asemenea, este importantă și alegerea texturii. Corectoarele mai ușoare, hidratante, se estompează mai bine în piele și oferă un aspect natural, spre deosebire de formulele dense, cu acoperire mare.

Mai puțin produs, rezultat mai bun

Cel mai mare avantaj al acestei tehnici este că nu ai nevoie de mai mult machiaj, ci de mai puțin. Este vorba despre schimbarea modului de aplicare, nu despre produse noi.

În momentul în care renunți la ideea că trebuie să acoperi tot și începi să aplici corectorul strategic, machiajul devine mai rapid, iar rezultatul mult mai elegant. Cearcănele nu dispar complet, dar nu mai sunt primul lucru pe care îl observă cineva. Iar acesta este, de fapt, secretul unui machiaj reușit.