Bizareriile pisicilor: comportamente ciudate, amuzante și fascinante

De la sprinturile nebunești prin casă la 5 dimineața până la obsesia pentru cutii de carton, comportamentul lor pare uneori desprins din altă lume. Totuși, multe dintre aceste ciudățenii au explicații surprinzătoare.

Iată 15 lucruri fascinante despre pisici care îți vor explica de ce felina ta se comportă atât de… diferit.

1. Pisicile transpiră prin pernuțele lăbuțelor

Acele „toe beans” adorabile nu sunt doar decorative. Pisicile elimină transpirația prin pernuțele labelor, motiv pentru care uneori poți observa urme umede pe podea, mai ales când este foarte cald sau când animalul este stresat.

2. Nu simt gustul dulce

Spre deosebire de oameni, pisicile nu pot gusta alimentele dulci. Felinele au mult mai puțini receptori gustativi și o mutație genetică le împiedică să perceapă zahărul.

3. Își petrec aproape jumătate din viață spălându-se

Pisicile sunt adevărate perfecționiste când vine vorba de igienă. Pot petrece până la 50% din timp îngrijindu-și blana, pentru că niciun fir nu trebuie să stea aiurea.

4. Dorm aproximativ 70% din viață

Dacă ai impresia că pisica ta doarme non-stop, ai dreptate. Felinele sunt campioane la somn, iar acest obicei vine încă din vremea strămoșilor lor din deșert, care își conservau energia și își reglau temperatura corporală dormind.

5. Torsul lor are efecte vindecătoare

Sunetul produs de torsul unei pisici se situează între 25 și 150 Hz, frecvențe asociate cu regenerarea țesuturilor și vindecarea oaselor și mușchilor. Specialiștii cred că torsul este și un mecanism natural de supraviețuire.

6. Împart aproape tot ADN-ul cu tigrii

Pisicile domestice au aproximativ 95,6% ADN comun cu tigrii. Asta explică de ce se comportă uneori ca niște mici prădători sălbatici, chiar dacă trăiesc într-un apartament confortabil.

7. Au un organ secret în cerul gurii

Pisicile dețin organul lui Jacobson, care le ajută să analizeze mirosurile și feromonii. De aceea uneori deschid gura ciudat sau ridică buza superioară când adulmecă ceva interesant.

8. Miorlăie doar către oameni

Pisicile adulte nu comunică prin mieunat între ele. Mieunatul este rezervat relației cu oamenii și reprezintă modul prin care încearcă să obțină atenție, hrană sau răsfăț.

9. Au o labă dominantă

Exact ca oamenii dreptaci sau stângaci, și pisicile preferă o anumită labă. Masculii tind să fie „stângaci”, iar femelele „dreptace”.

10. Văd lumea în nuanțe de albastru și verde

Pisicile nu percep culorile la fel ca oamenii. Ele disting mai ales nuanțe de albastru și verde și văd mai puțin intens roșul sau portocaliul.

11. Burtica aceea care atârnă nu înseamnă neapărat că sunt grase

Mulți stăpâni cred că pisica lor s-a îngrășat din cauza pielii lăsate de pe abdomen. În realitate, este vorba despre „punga primordială”, o structură naturală care oferă flexibilitate și protecție organelor interne.

12. Nasul fiecărei pisici este unic

La fel cum oamenii au amprente diferite, fiecare pisică are un model unic al nasului, format din linii și mici cute specifice.

13. Mustățile sunt extrem de sensibile

Mustățile funcționează ca niște senzori sofisticați conectați direct la sistemul nervos. Ele ajută pisicile să detecteze spațiile înguste, vibrațiile și schimbările din jur.

14. Pot sări de cinci ori înălțimea lor

Pisicile sunt adevărate atlete. Datorită musculaturii și flexibilității lor, pot face salturi impresionante, de până la cinci ori propria înălțime.

15. Pot bea apă sărată

Spre deosebire de oameni, rinichii pisicilor pot filtra sarea din apa de mare. Totuși, există o ironie: multe pisici nu tolerează laptele, fiind intolerante la lactoză.

Pisicile rămân unele dintre cele mai misterioase și fascinante animale de companie. Poate tocmai aceste obiceiuri bizare le fac atât de iubite. Iar dacă felina ta aleargă prin casă în toiul nopții sau se uită fix la un colț aparent gol, probabil că e doar… o pisică fiind pisică.