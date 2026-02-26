O britanică și-a cumpărat o cafea și a devenit cea mai bogată persoană din lume

Sophie Downing a primit ceea ce credea că este un voucher în valoare de 10 lire sterline pentru o cafea de la 200 Degrees de Crăciun.

Suma incredibilă apărută pe bonul de casă

Cu toate acestea, când l-a folosit pentru a cumpăra un latte matcha, săptămâna trecută, a descoperit că soldul era ceva mai mare, de peste 63 de cvadrilioane de lire sterline. Asta înseamnă 63 cu 15 zerouri. Sau o mie de trilioane. Sau un milion de miliarde.

Deși nu sunt bani lichizi, aceștia o fac pe britaniă de 100.000 de ori mai bogată decât cel mai apropiat competitor al său, miliardarul Elon Musk.

Soldul este, de asemenea, de 670 de ori mai mare decât totalul economiei mondiale.

„Mi s-a părut foarte amuzant. Nu am mai văzut așa ceva până acum”, a afirmat aceasta.

Tânăra a folosit pentru prima dată cardul cadou la cafeneaua 200 Degrees din Flying Horse Walk în timpul pauzei de prânz, joi, 12 februarie 2026.

„Tipul de la casă era foarte confuz. Fața lui era de genul «ce?»Acest număr imens a apărut pe casă. A spus «Nu l-am mai văzut niciodată, dar este în regulă să-l păstrezi»”, își amintește ea.

„Nu l-am crezut până nu mi-a dat bonul.” M-am gândit «sigur că nu, e chiar o nebunie».”

Cine este femeia norocoasă

Sophie Downing are 29 de ani și conduce Secret Sugar Club, un salon de epilare, a folosit cardul cadou pentru a doua oară marți, 17 februarie, și a văzut soldul din nou în zeci de cvadrilioane.

Cafeneaua 200 Degrees nu și-a recunoscut încă greșeala dar tânăra nu are de gând să folosească din nou cardul.

„Poate că au scanat ceva greșit. Se pare că au scanat codul de bare care a intrat în sold.”, a spus ea, potrivit nottinghampost.com.