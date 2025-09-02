Câinele sau pisica în pat: confort sau risc pentru somn?

Profesorul Melissa Milanak, expert în sănătatea somnului la Universitatea Medicală din South Carolina, subliniază că majoritatea pacienților săi recunosc că animalele le întrerup somnul, chiar și inconștient.

„Nu pentru toată lumea este un obicei nociv, dar există dovezi clare că în multe cazuri calitatea somnului scade”, afirmă Milanak.

Câinii tind să aibă un somn fragmentat și se mișcă des în timpul nopții, iar pisicile sunt active mai ales la amurg și dimineața devreme. Aceste diferențe naturale de ritm circadian explică de ce multe persoane se trezesc obosite, chiar dacă au dormit 7-8 ore.

Riscurile ascunse: alergeni și microbi

Prezența animalelor în pat nu perturbă doar somnul, ci poate crește expunerea la:

alergeni (păr, salivă, mătreață);

bacterii și paraziți aduși din exterior, chiar și la animalele vaccinate și deparazitate;

probleme respiratorii, mai ales la persoanele cu astm sau alergii nediagnosticate.

Specialiștii recomandă igienizarea frecventă a lenjeriei și a spațiului de dormit atunci când animalele au acces în pat.

Ce spun studiile despre somn și animale

Profesorul Brian Chin, de la Trinity College (Connecticut), a analizat relația dintre somn și prezența animalelor de companie. Concluziile sale:

proprietarii care dorm cu animalele raportează mai des insomnii și somn fragmentat ;

cu cât sunt mai multe animale în casă, cu atât cresc întreruperile nocturne;

atașamentul emoțional puternic îi face pe mulți să nu admită că somnul le este perturbat.

Beneficii emoționale importante

În ciuda acestor riscuri, există și avantaje notabile:

reducerea stresului și anxietății;

senzația de siguranță și companie;

diminuarea sentimentului de singurătate, în special pentru copii sau persoane vârstnice.

Un studiu al Mayo Clinic a arătat că peste 40% dintre participanți au declarat că dorm mai bine având animalul aproape, deoarece prezența lui le induce liniște psihică.

Cum găsești echilibrul: sfaturile experților

Dacă vrei să păstrezi apropierea animalului, dar și să îți protejezi sănătatea somnului, specialiștii recomandă:

amenajează un pat separat pentru animal, în dormitor, dar nu în patul tău;

respectă rutina de culcare – plimbă câinele înainte de somn sau joacă-te cu pisica pentru a-i consuma energia;

spală des lenjeriile și aspiră pentru a reduce alergenii;

închide ușa dormitorului dacă observi că te trezești frecvent din cauza animalului;

consultă medicul dacă ai simptome de alergie sau somn neodihnitor.

Verdictul experților

Nu există un răspuns universal valabil. Dacă somnul tău nu este afectat și nu ai alergii, nu este greșit să lași animalul să doarmă în pat. Însă, dacă observi că te trezești obosit, cu nas înfundat sau iritații, este recomandat să limitezi accesul blănosului în pat și să îi creezi propriul spațiu de dormit.