14 lucruri surprinzătoare pe care hotelurile nu ți le spun despre camera ta

1. Curățenia nu e întotdeauna ce pare

Deși camera arată impecabil, timpul scurt dintre check-out și check-in poate duce la o igienizare superficială. Suprafețe cu risc ridicat, precum telecomanda sau întrerupătoarele, sunt adesea uitate. O soluție simplă: ia cu tine șervețele dezinfectante și fă un mic control personal.

2. Mini-barul are senzori ascunși

Multe hoteluri folosesc senzori care detectează orice mișcare a produselor din frigider. Asta înseamnă că poți fi taxat chiar și dacă doar ridici sticla de apă și o pui la loc. Pentru a evita surprizele, verifică imediat nota de plată la check-out.

3. Cardul de cameră stochează informații

Deși pare banal, cardul tău de acces poate reține date precum numărul camerei sau perioada sejurului. Dacă îl pierzi, cineva ar putea accesa aceste informații. Cel mai sigur este să returnezi cardul la recepție sau să îl distrugi după plecare.

4. Apa din cameră e scumpă și uneori banală

Sticlele elegante de pe birou pot costa cât o masă la restaurant, iar uneori nu sunt altceva decât apă de la robinet îmbuteliată. Ca să nu plătești inutil, mai bine cumperi apă dintr-un magazin apropiat.

5. Cuverturile nu sunt spălate zilnic

Dacă așternuturile se schimbă la fiecare oaspete, cuvertura sau pătura decorativă poate fi curățată doar de câteva ori pe an. Soluția? Înlătură cuvertura imediat ce intri sau cere una spălată recent.

6. Check-in-ul devreme nu e mereu un avantaj

O cameră primită înainte de ora standard ar putea să nu fie curățată la fel de atent. În plus, te poți intersecta cu personalul de curățenie încă activ pe etaj. Uneori e mai bine să lași bagajele la recepție și să revii mai târziu.

7. Micul dejun gratuit nu e mereu de vis

Deși atractiv, micul dejun inclus poate fi mai degrabă modest: produse ambalate, meniuri repetitive sau ingrediente ieftine. Citește recenzii înainte și vezi dacă hotelul e lăudat pentru calitatea meselor.

8. „Vederea superbă” poate fi doar marketing

Fotografiile de pe site pot fi înșelătoare. O „cameră cu vedere la mare” poate însemna doar o fâșie de apă vizibilă printre clădiri. Întreabă direct hotelul ce cameră primești sau optează pentru check-in digital, dacă e disponibil.

9. Camerele nu sunt izolate fonic

Zgomotele vecinilor, pașii pe coridor sau țevi care trosnesc – toate pot să-ți strice somnul. Dacă ești sensibil, alege camere departe de lift, bar sau zone de trafic intens și ia cu tine dopuri de urechi.

10. Wi-Fi-ul gratuit poate fi o loterie

Deși internetul e inclus, viteza poate fi extrem de variabilă, mai ales seara, când toți oaspeții sunt conectați. Unele hoteluri oferă versiuni premium contra cost. Dacă ai nevoie de conexiune stabilă, verifică recenziile înainte de rezervare.

11. Room service-ul are meniuri limitate

De multe ori, preparatele sunt simple, scumpe și fără prea multă savoare. O alternativă mai bună poate fi să comanzi de la restaurantele locale sau să verifici dacă hotelul are parteneriate cu livratori din zonă.

12. Facilitățile „spa” nu sunt întotdeauna de lux

Halatele pufoase și cosmeticele elegante nu sunt mereu de calitate premium. Unele hoteluri oferă versiuni mai ieftine, pentru a păstra aparența de lux. Dacă ai standarde ridicate, ia-ți propriile produse.

13. Politicile eco pot fi doar „greenwashing”

Nu toate hotelurile care promovează sustenabilitatea chiar aplică măsuri reale. Programele de reutilizare a prosoapelor, de exemplu, sunt uneori doar o strategie de marketing. Dacă îți pasă de mediu, caută hoteluri cu certificări oficiale.

14. Produsele cosmetice nu sunt mereu gratuite

Unele hoteluri percep taxe pentru șampoane, loțiuni sau parfumuri de brand, deși par incluse. Citește etichetele și întreabă la recepție ca să nu ai costuri ascunse la finalul sejurului, potrivit bolde.