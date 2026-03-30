Aviația europeană, sub presiune: Riscuri crescute din cauza conflictelor globale

Războiul din Iran, care durează de o lună, remodelează spațiul aerian din Orientul Mijlociu și agravează perturbările zborurilor, inclusiv aglomerarea rutelor dintre Asia și Europa care anterior tranzitau sau survolau regiunea, potrivit Reuters.

La acestea se adaugă conflictul prelungit dintre Rusia și Ucraina și luptele dintre Pakistan și Afganistan, care au forțat companiile aeriene să utilizeze coridoare din ce în ce mai înguste, în special deasupra Azerbaidjanului și Asiei Centrale.

Avertisment EASA

„Este clar că concentrarea traficului pe anumite rute, disponibilitatea spațiului aerian pentru controlul traficului aerian, precum și faptul că traficul poate utiliza rute care nu sunt atât de obișnuite, pot genera riscuri de siguranță”, a declarat Florian Guillermet, director executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației (EASA).

Aceste comentarii sunt primele făcute de autoritatea europeană de reglementare a aviației de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie. Aviația se numără printre industriile cele mai afectate, piloții confruntându-se cu riscuri crescânde din partea rachetelor și a dronelor.

Guillermet, un veteran al sectorului care a condus anterior sistemul francez de control al traficului aerian, a declarat că echipajele și controlorii au fost instruiți să anticipeze și să atenueze riscurile. Chiar și așa, închiderea spațiului aerian sau restricționarea zborurilor au fost uneori inevitabile.

EASA, care reunește 31 de țări europene, pregătește o revizuire periodică a strategiei sale în domeniul aviației într-un moment în care unul dintre cele mai sigure mijloace de transport se confruntă cu pericole crescânde – de la interferențe GPS și drone până la amenințări operaționale, cum ar fi apropierile instabile și incidentele pe pistă.

Vineri, EASA și-a reînnoit recomandarea de a evita spațiul aerian deasupra Iranului, Israelului și a unor părți din Golf până pe 10 aprilie.

EASA elaborează, de asemenea, orientări mai clare cu privire la ce măsuri pot fi utilizate pentru a contracara valul de activități neautorizate ale dronelor care vizează aeroporturile civile, a spus Guillermet.

Aeroporturile din UE se confruntă cu incidente cu drone pe care experții în securitate le leagă de așa-numitul „război hibrid” – un amestec de forță militară, atacuri cibernetice și alte forme de interferență.

De la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, dronele au devenit o armă cheie pentru ambele părți. Aeroporturi de la Stockholm la München s-au confruntat cu perturbări legate de drone, suspectate, deși neconfirmate, a fi legate de conflict.

Guillermet a afirmat că sunt necesare reguli mai clare, mai ales având în vedere creșterea activității dronelor „legate de stat”.

EASA examinează cerințele tehnice pentru dispozitivele utilizate în apropierea aeroporturilor.