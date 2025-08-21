Băile Herculane - stațiunea unde hotelurile sunt pline de sărbători

Minivacanța de Sfânta Maria a adus la Herculane turiști care au ocupat integral spațiile de cazare modernizate. Lanțul Bacolux, care deține hotelurile Afrodita (4 stele) și Diana (3 stele), a raportat grad de ocupare 100%, ceea ce se repetă de fiecare dată când sunt sărbători - Crăciun, Revelion, Paști, 1 Mai etc. Aici se organizează și evenimente pentru turiștii cazați, sunt servicii care includ programe speciale, pe grupe de vârstă, de la copii, adolescenți sau adulți tineri, până la seniori.

„Minivacanța de săptămâna trecută a adus o mulțime de turiști în Herculane, care, ca în fiecare an, au epuizat locurile disponibile din stațiune în perioada sărbătorii Sfintei Marii. Deși există fluctuații firești pe parcursul unui an, până în acest moment compania noastră reușește să se mențină pe traiectoria pe care am stabilit-o la începutul lui 2025. Suntem, astfel, într-un grafic mulțumitor și ne pregătim pentru următoarele măsuri de optimizare a costurilor, pentru a menține pe cât posibil aceleași tarife pentru oaspeții noștri. În ceea ce privește divertismentul, în sezonul estival hotelul oferă în fiecare seară spectacole tematice cu muzică, dansuri și concursuri pe terasă. Pentru cei mai mici oaspeți, există zilnic ateliere de creație, teatru și activități adaptate vârstei lor, pentru a le oferi o vacanță cu adevărat memorabilă. Cu pași mici, numărul turiștilor străini este în creștere, iar pentru acest segment continuăm să depunem eforturi pentru a face cunoscută această zonă minunată și peste granițele țării, participând la mai multe târguri internaționale de turism din Europa, ale căror rezultate încep, încet-încet, să se vadă”, au explicat, pentru Jurnalul, reprezentanții lanțului hotelier Bacolux.

În ultimii ani, aici s-au organizat inclusiv petreceri de Halloween, iar stațiunea a reînviat.

De la mai-marii Imperiului Roman și ai celui Austro-Ungar care obișnuiau să facă ceea ce noi numim astăzi „tratamente preventive”, chiar la Băile Herculane de astăzi, obiceiurile bune s-au păstrat, iar vechile băi atrag și tineri care au nevoie de relaxare la wellness și SPA. Hotelierii au schimbat vechea imagine a stațiunii, venind cu oferte pentru toate categoriile de turiști.

Noul concept s-a lansat de un deceniu

Acum, la Băile Herculane se petrece, se cântă și se dansează, pentru că a prins foarte bine la public noul concept bazat pe interactivitate și entertainment de bună calitate. Ofertele sunt acum foarte bune și pentru publicul tânăr și dornic de distracție, iar marea petrecere continuă cu sărbătorile de toamnă și de iarnă, cu petreceri pline de culoare și de voie bună, combinate cu tratamentele clasice și zecile de oferte de relaxare la SPA.

Citește pe Antena3.ro Legătura ciudată dintre Vladimir Putin și o tânără de 17 ani care a pozat într-un calendar erotic

De peste un deceniu, de când au început investițiile în renovarea vechilor hoteluri, stațiunea Băile Herculane a ieșit din conul de umbră în care intrase din cauza deteriorării multor clădiri de patrimoniu. Au renăscut, din propria cenușă, mai multe hoteluri din centrul istoric, fiind renovate și redate circuitului turistic, iar polul distracției pentru toate vârstele s-a stabilit în zona nouă a stațiunii, la hotelul Afrodita - prima și cea mai mare investiție de după 1990.

Noul concept a adus de la început rezultate notabile, reușind să asigure gradul maxim de ocupare, în perioada vârfului de sezon estival. Apoi, turiștii au revenit în stațiune, pentru că știau cum pot să se bucure de prelungirea petrecerilor și în restul anotimpurilor.

Faimos este și hotelul Ferdinand, din partea veche a stațiunii Băile Herculane, unde piscina cu apă termală a fost construită pe locul vechii băi, vechi de 2.000 de ani, de pe vremea romanilor. Piscina cu apă termală de aici este alimentată de alt izvor, cu alte proprietăți curative, iar o altă sursă, cu altă salinitate și alte temperaturi, este în faza de explorare lângă hotelul Roman, în extremitatea stațiunii. Și la hotelul Roman există vechi băi din timpul Imperiului Roman, care astăzi sunt folosite parțial pentru tratamente, restul fiind un super muzeu deschis turiștilor, în termele romane conservate exemplar, după două milenii.

Băile trebuie „dozate” cum spune medicul

Nu în ultimul rând, aici se poate înota în piscine cu apă caldă - atât cele cu efecte terapeutice garantate, alimentate cu apă geotermală minerală, din izvoarele captate de hoteluri, dar există și piscine cu apă fără proprietăți curative, încălzită, în care se poate scălda oricine, fără recomandare de la medic.

Hotelurile și-au extins zonele SPA, pentru a satisface toate dorințele clienților, de toate vârstele. În prezent, la Băile Herculane se folosesc pentru tratamente trei izvoare de apă geotermală și minerală, cu proprietăți unice în lume. Fiecare izvor are caracteristici proprii, apele având concentrație diferită de minerale și sulf. Și temperatura apei diferă de la un izvor la altul.

Cea mai nouă sursă de apă termală sulfuroasă salină, cu proprietăți unice în lume, s-a descoperit în anul 2017, în urma unei noi forări, iar acum este deja disponibilă pentru tratamente, după aproape o jumătate de secol de la ultima forare făcută la Herculane. Proprietarii hotelurilor Afrodita și Diana, din zona nouă a stațiunii, au vrut să aibă sursa proprie de apă geotermală și au investit în prospecțiuni, descoperind astfel noul izvor cu cea mai mare concentrație de sulf din toată stațiunea, care alimentează astăzi cele două hoteluri.

La Herculane sunt ape sulfuroase, saline, mezotermale. Apele de aici ajută la refacerea ligamentelor și în multe alte afecțiuni. Apele conțin inclusiv brom și iod, fiind de zăcământ de adâncime, iar temperatura este de aproape 37 de grade Celsius. Cei care aleg Băile Herculane pentru vacanțe trebuie să înțeleagă și deosebirea între tratament și agrement. Pentru cei care vor să se relaxeze la piscină, mai mult decât recomandă medicul curant, hotelurile oferă alternativa piscinelor cu apă dulce, încălzită

Herculane are o administrație nouă, care a preluat o situație dificilă, dar și promisiunea că proiectele începute vor fi duse la bun sfârșit și că vor fi dezvoltate altele noi, în care avem încredere. Parcul Vicol este aproape finalizat și sunt în desfășurare și alte proiecte de infrastructură. În această perioadă, hotelurile au avut numeroase promoții.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹