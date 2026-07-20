Turiști needucați? 6 comportamente de bun-simț la hotel, pe care majoritatea oamenilor le încalcă

Oamenii se comportă adesea diferit la hotel față de cum s-ar comporta acasă - și nu întotdeauna în bine. William Hanson, unul dintre cei mai cunoscuți experți britanici în etichetă și director al institutului The English Manner din Londra, pune comportamentul urât din hoteluri pe seama factorului „comercial".

„E o relație tranzacțională, așa că unii oameni simt, greșit, că au dreptul să se comporte într-un fel în care nu ar face-o acasă. Fie că vorbim despre camera lăsată într-un dezastru total, fie despre lipsă de respect față de personal", explică el. pentru BBC

Un raport recent despre etichetă, realizat de Hotels.com, a scos la iveală tot felul de „păcate" ascunse ale turiștilor prin hoteluri - de la sărit rândul la bufetul de mic dejun, la rezervarea șezlongurilor cu prosoape, fumat în cameră sau spălat lenjeria intimă în fierbătorul de apă.

Sună cunoscut? România are propriul top al obiceiurilor proaste

Nu doar britanicii au probleme cu eticheta de hotel. Un sondaj recent realizat de Travelminit în rândul hotelierilor din România arată că peste o treime dintre proprietarii de cazări se confruntă frecvent cu nerespectarea orelor de check-in și check-out, aproximativ un sfert raportează fumatul în spații neamenajate, iar o cincime - deranjarea liniștii celorlalți oaspeți. Aproape 40% dintre hotelieri spun că au întâlnit cazuri de copii nedeclarați la cazare, iar 13% - un adult în plus, nemenționat în rezervare.

Nici obiceiul „împrumutului" definitiv nu e străin de România: potrivit aceluiași studiu, pe lângă clasicele prosoape, turiștii români au fost prinși ducând acasă tot felul de obiecte din cameră, unii mergând, în cazuri extreme, până la a lua chiar și televizorul. Iar potrivit unui alt sondaj Hotels.com, cel mai deranjant obicei observat în hotelurile frecventate de turiști români e mersul desculț prin spațiile comune - inacceptabil pentru 94% dintre respondenți -, urmat de sărutări pasionale la piscină sau coborâtul în halat direct la recepție.

Ce spune expertul britanic despre bunele maniere la hotel

Ia exemplu de la americani. „Britanicii îi consideră pe americani și pe germani drept cei mai nepoliticoși oaspeți, dar, în opinia mea, britanicii ar avea ceva de învățat de la americani. Există schița aceea superbă din Fawlty Towers [serial britanic din anii '70], în care doi oameni la masă se plâng unul altuia de mâncare, spunând «Vita e groaznică!», iar apoi vine chelnerul și întreabă: «Totul e în regulă?» Iar ei răspund: «Oh, da, minunat!» În schimb, dacă apare o problemă, un american are mult mai puține rețineri să vorbească despre ea imediat", explică Hanson.

„Suntem cu toții oameni, lucrurile chiar merg prost uneori. Poți totuși să gestionezi asta politicos. Cred că aici le lipsește uneori britanicilor încrederea de a spune: «De fapt, asta nu e chiar la nivelul așteptat» sau «Prosopul e cam murdar»."

Vrei un upgrade? Începe cu demnitate.

„Tratează personalul cu respect - toată lumea, în orice industrie, merită asta. La fel cum noi judecăm hotelurile din clipa în care intrăm, și personalul își formează o primă impresie despre noi. Poți obține un upgrade doar fiind un om decent. Strigă-i pe nume! Au ecusoane exact pentru asta. Vor face un efort suplimentar pentru tine, pentru că i-ai văzut ca pe o persoană, nu doar ca pe o funcție."

Lasă un bilet de mulțumire.

„Recenziile de hotel nu există doar pentru a te plânge, ci și pentru a lăuda. Dacă ceva a mers prost, suntem mai degrabă programați să gândim: «O să scriu o recenzie devastatoare când ajung acasă». Dacă există 10 recenzii negative despre un hotel, există și 100 de recenzii pozitive care nu au mai fost scrise niciodată."

Coridorul de hotel e o catedrală

„Nu uita că oamenii nu dorm doar noaptea la hotel - unii dorm și ziua, pentru că au lucrat în tura de noapte. E incredibil de câte ori m-am aflat în cameră, pregătindu-mă de ieșire, și era câte un copil alergând pe hol, urmărind alt copil. Coridoarele de hotel ar trebui să fie liniștite ca o catedrală, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă în spatele fiecărei uși."

Când vine vorba de produsele de baie, există o linie fină între suvenir și furt.

„Dacă e vorba de uscătorul de păr, ăla e pur și simplu furt. Discurile demachiante, o pilă de unghii, un mic set de cusut - toate astea sunt în regulă. [Nu] la prosoape, lenjerie, halate... papucii sunt însă perfect acceptabili."

Nu face gafa asta cu bagajele.

„Într-un hotel de calitate, am o adevărată aversiune față de imaginea unui bagaj cărat prin hol. Concierge-ul e acolo tocmai ca să te ajute cu asta. Ar trebui să suni și să ceri să vină cineva să-ți ridice bagajul, în loc să-l tot cari pe coridoarele cu mochetă."

Recomandarea pentru sezonul estival

Cu vara în plin sezon și tot mai mulți români plecând în vacanță, atât în țară, cât și la hoteluri din străinătate, regulile lui Hanson sunt un bun memento: micile gesturi de politețe - un nume reținut, un bilet de mulțumire, respectarea liniștii celorlalți oaspeți - contează la fel de mult ca marile reguli de etichetă, indiferent de destinație sau de numărul de stele al hotelului.