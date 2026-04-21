Las Vegas-ul Asiei: Unde se află cel mai mare hotel din lume. Are peste 7.000 de camere

Este vorba despre First World Hotel & Plaza, situat în Pahang, Malaezia, un complex care poate găzdui mii de turiști simultan.

Peste 7.000 de camere și capacitate uriașă

Hotelul are nu mai puțin de 7.351 de camere, distribuite pe 28 de etaje, la care se adaugă opt niveluri subterane destinate parcării. Capacitatea totală ajunge la aproximativ 14.000 de persoane.

First World Hotel a fost inaugurat în 2001 și a intrat în Cartea Recordurilor Guinness în 2015, fiind declarat cel mai mare hotel din lume în funcție de numărul de camere.

Inițial, clădirea avea o singură aripă, cu 6.118 camere, însă extinderea realizată în 2015, prin construirea celui de-al doilea turn, a dus la dimensiunile actuale.

Supranumit „Las Vegas-ul Asiei”

Complexul este adesea comparat cu Las Vegas datorită ofertei variate de divertisment. Hotelul face parte din Resorts World Genting, un centru turistic situat în Munții Titiwangsa, cunoscut pentru cazinouri, magazine, restaurante și atracții de agrement.

În apropiere se află două parcuri tematice importante:

Skytropolis, un parc de distracții acoperit

Genting SkyWorlds, un parc tematic în aer liber

De asemenea, zona SkyAvenue, situată la doar câteva minute de hotel, oferă acces la restaurante, magazine și diverse spații de divertisment.

Camere pentru toate bugetele

Hotelul pune la dispoziția turiștilor opt tipuri de camere, de la variante standard până la camere mai spațioase, de aproximativ 40 de metri pătrați, cu zonă de living.

Un alt aspect care atrage turiștii este prețul accesibil: o noapte de cazare poate costa chiar sub 25 de euro, ceea ce face din acest hotel o opțiune populară pentru vacanțe în Asia.

O destinație completă de vacanță

Datorită dimensiunilor, facilităților și amplasării, First World Hotel nu este doar un loc de cazare, ci o destinație în sine. Vizitatorii au acces la divertisment, shopping și experiențe tematice fără a părăsi complexul.

Prin combinația dintre prețuri accesibile și infrastructură impresionantă, hotelul din Malaezia rămâne unul dintre cele mai spectaculoase locuri de cazare din lume, scrie 20minutos.es

