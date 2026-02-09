Cele mai ieftine țări din Europa: Paradisul climei blânde și a prețurilor mici

Există însă câteva sate unde prețurile sunt rezonabile, asigurând un trai decent pentru persoanele cu venituri modeste, fără să renunțe la calitate.

Vreme caldă și prețuri mici

Spania, Grecia, Portugalia și sudul Iitaliei atrag mii de expați datorită costurilor reduse la locuințe și mâncare. Chiria pentru un apartament modest pornește de la 300-400 europe lună, iar cumpărăturile pentru două persoane se ridică la 200-250 euro.

Calitate și costuri rezonabile

Polonia și Slovacia completează lista, cu chirii de 200-350 euro, mai puțin Varșovia, Cracovia sau Bratislava, plus servicii medicale la doar 50 euro/consultație fără asigurare.

În Slovacia mâncarea este ieftină, dar mașina adaugă costuri serioase. Polonia oferă un echilibru similar, ieftină în provincie, cu mâncarea care ajunge la 250 euro pe lună, notează spynews.ro.