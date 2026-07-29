Echipamente dentare alese calculat: unde se așază Dentequip și brandul COXO

Cam asta este logica după care cumpără medicii astăzi, mai ales cei care țin un cabinet mic sau mediu și trebuie să cântărească atent fiecare achiziție.

Și aici apare o capcană pe care o știe oricine a cumpărat vreodată aparatură. Un aparat ieftin, dar fără suport în spate, ajunge să te coste mai mult decât unul mai scump, pentru că în ziua în care se oprește, se blochează și o parte din activitatea ta. Pe de altă parte, nici prețul mare nu este automat o garanție. De multe ori plătești și numele de pe carcasă, nu doar o diferență reală în cabinet.

În zona aceasta de mijloc lucrează Dentequip.ro, furnizor B2B de aparatură și tehnologie stomatologică pentru cabinete, clinici și distribuitori. Ce încearcă să facă, de fapt, este să demonteze ideea că „ieftin înseamnă prost”: echipamente versatile, de calitate medium-high, la prețuri corecte, plus marfă pe stoc și suport după achiziție. Detaliul care schimbă tonul discuției este că businessul este condus de Radu Buzatu, medic dentist, deci perspectiva nu vine doar din zona comercială, ci și din practica de cabinet.

Ce înseamnă, concret, un echipament „potrivit”

Aparatura nu este doar tehnologie pe un raft. Ea îți dictează cât stai cu un pacient, cât de comod lucrezi, cât de predictibil iese o procedură și cum se simte omul din scaun. Diferența o vezi în detalii, nu în broșură: ergonomie, ușurința cu care folosești aparatul zi de zi, accesul la consumabile și piese compatibile, instruire atunci când chiar ai nevoie și un furnizor care ridică telefonul când ceva nu merge.

Practic, costul real al unui aparat nu este prețul de pe factură. Este prețul de utilizare în timp, plus liniștea că ai pe cineva în spate. Un endomotor ales bine îți poate face tratamentele de canal mai controlate. Un aparat de profilaxie bun poate scurta igienizările. Un sistem piezochirurgical pe care îl stăpânești îți susține chirurgia și implantologia, unde precizia, controlul și vizibilitatea contează mult. Iar dacă lucrezi frecvent cu modele și restaurări, o imprimantă 3D poate scurta serios anumite etape.

De ce COXO

COXO este unul dintre brandurile pe care Dentequip mizează cel mai mult, iar compania este distribuitor exclusiv COXO în România, cu planuri de extindere și pe alte piețe europene. Pentru cei care nu îl știu, COXO este cel mai mare producător de piese de mână din lume, așa că nu vorbim despre o marcă obscură, ci despre un producător cu volum mare și o gamă acoperitoare.

Poziționarea nu este de lux și nici nu pretinde să fie. Este pragmatică: aparatură modernă, funcțională, susținută corect, fără costuri mari generate doar de notorietatea brandului. Dacă ții un cabinet în care fiecare investiție se planifică atent, dar nu vrei să faci rabat la calitatea utilizării de zi cu zi, exact acolo are sens discuția despre COXO.

Câteva exemple din ofertă

În endodonție, reperul este endomotorul C-Smart Pilot Advanced COXO — wireless, cu apex locator integrat și mai multe moduri de lucru. Este genul de aparat care te ajută să lucrezi mai organizat și mai previzibil, indiferent de sistemul de ace pe care îl folosești.

La profilaxie, aparatul PT-Master COXO pune detartrajul ultrasonic și funcția de air-polishing, în aceeași unitate. Pentru un cabinet aglomerat, asta înseamnă mai puține schimbări de instrument și tranziții mai scurte între etape — minute care, adunate pe parcursul unei zile, chiar contează.

Pentru chirurgie și implantologie intră în discuție aparatele piezochirurgicale și fiziodispenserele COXO, cum este C-Explorer SG, gândite pentru intervențiile mai complexe care cer precizie și control. Aici sfatul rămâne valabil: alegi după ce tip de proceduri faci des, nu după lungimea listei de funcții.

Categoria de turbine și piese de mână rămâne și ea esențială — la urma urmei, este specialitatea de bază a COXO. Turbina Shadowless H75-TP, de pildă, este o variantă pentru medicii care pun preț pe iluminare, vizibilitate și confort în mână, unde greutatea și echilibrul aparatului contează la fel de mult ca cifrele din specificații.

Pe partea digitală, imprimanta 3D All-in-One PioNext Mini de la PIOCREAT poate fi relevantă pentru cabinetele și laboratoarele care vor procese mai rapide. Nu orice cabinet are nevoie de ea imediat, dar dacă lucrezi constant cu modele sau restaurări, poate deveni parte dintr-un flux mai eficient. Iar Dentequip oferă, la unele achiziții, și acces la un curs practic în cadrul Dentequip Academy din Timișoara.

Suportul de după achiziție: criteriul pe care mulți îl uită

Una dintre cele mai mari frustrări ale medicilor nu ține de aparat, ci de tăcerea de după. Aparatul are nevoie de o verificare sau de o clarificare, iar distribuitorul întârzie să răspundă. Într-un cabinet, downtime-ul nu este doar un disconfort: înseamnă programări mutate, pacienți amânați și presiune pe toată echipa. De aici și ideea că un furnizor nu se judecă doar după prețul afișat, ci și după ce se întâmplă în ziua în care ai o problemă.

Tot la capitolul acesta intră și flexibilitatea comercială. Pentru achizițiile mai mari, Dentequip oferă și plată în rate directe, cu avans de 40% și până la 4 rate, pe lângă soluțiile de finanțare prin terți. Este o variantă utilă atunci când ai nevoie de un aparat acum, dar preferi să întinzi efortul financiar.

Partea de service și suport este completată de Dentequip Academy, unde se țin cursuri, traininguri practice și demonstrații pe echipamente reale. Pentru aparatura mai pretențioasă, componenta aceasta chiar contează: poți testa o tehnologie, înțelegi mai bine cum se aplică în practică și îți potrivești fluxul de lucru înainte să te bazezi pe ea cu pacienții.

O alegere pentru cabinetele care investesc calculat

Aparatura dintr-un cabinet nu este o cheltuială punctuală, ci o decizie care îți influențează modul de lucru luni și ani la rând. Echipamentul pe care îl alegi îți schimbă ritmul procedurilor, confortul echipei și capacitatea de a livra constant servicii bune.

Pentru medicii care nu aleargă neapărat după zona premium, dar vor aparatură care funcționează bine și are pe cineva în spate, Dentequip și brandul COXO oferă o variantă echilibrată: calitate bună, prețuri corecte și un furnizor care înțelege cabinetul din interior. Nu pentru că ar fi cea mai ieftină opțiune de pe piață, ci pentru că, pe termen lung, poate fi genul de investiție care se justifică prin utilizare, suport și cost total mai bine controlat.