Eclipsa de Soare 2026: Cum recunoști ochelarii falși. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi

Problema e că piața se umple, de fiecare dată când se apropie o eclipsă, de produse contrafăcute care par sigure, dar nu sunt - iar diferența dintre un ochelar autentic și unul fals se poate traduce direct în leziuni oculare permanente.

De ce ai nevoie de ochelari speciali

Potrivit NASA, singurul moment în care poți privi Soarele fără protecție e chiar în timpul totalității unei eclipse totale - momentul scurt în care Luna acoperă complet discul solar. În orice altă fază a eclipsei, fie parțială, fie înaintea și după totalitate, privitul direct al Soarelui, chiar și pentru câteva secunde, poate provoca arsuri retiniene ireversibile - retina nu are receptori de durere, așa că nu simți nimic în momentul expunerii, ceea ce face pericolul și mai insidios.

Ochelarii de protecție solară trebuie să respecte un standard internațional strict, numit ISO 12312-2, care stabilește cât de multă lumină ultravioletă, vizibilă și infraroșie poate trece prin filtru. Practic, aceste lentile trebuie să fie de mii de ori mai închise la culoare decât ochelarii de soare obișnuiți.

De ce nu poți avea încredere doar în inscripția „ISO 12312-2"

Aici apare capcana principală, subliniată constant de Societatea Astronomică Americană (AAS): faptul că un produs are inscripționat codul „ISO 12312-2" pe brațele de carton nu înseamnă automat că e sigur. Oricine poate imprima acest cod - inclusiv producătorii de contrafaceri. Singura metodă reală de verificare e testarea produsului într-un laborator acreditat de un organism de certificare recunoscut, ceva ce, evident, un consumator obișnuit nu poate face acasă.

AAS a documentat, de-a lungul anilor, numeroase cazuri de ochelari contrafăcuți care copiază aproape identic designul unor producători autentici - inclusiv numele companiei -, dar omit detalii esențiale, precum adresa completă a producătorului, cerută explicit de standardul ISO. Un exemplu concret, documentat de AAS: ochelarii contrafăcuți proveniți din China purtau numele companiei americane American Paper Optics, dar fără adresa completă a firmei, în timp ce produsele originale ale aceleiași companii includeau atât numele, cât și adresa, exact conform cerințelor standardului.

Semnele fizice la care poți fi atent

Deși nu există un test 100% sigur, făcut acasă, câteva indicii pot ajuta la identificarea unui produs suspect:

Aspectul lentilei - ochelarii autentici au, de regulă, un filtru frontal care arată ca o oglindă: argintiu strălucitor pe exterior, complet negru pe interior. Contrafacerile chinezești documentate de AAS aveau lentile negre, cu margini drepte, spre deosebire de lentilele reflectorizante, cu margini curbate, ale produselor americane originale.

Calitatea tipăririi - textul de pe brațele ochelarilor autentici e clar, bine tipărit, nu neclar sau lipit sub formă de etichetă adăugată ulterior. Produsele de încredere afișează, de regulă, și un număr de lot sau serie, care poate fi urmărit până la producător.

Adresa completă a producătorului - conform standardului ISO 12312-2, orice ochelar autentic trebuie să includă atât numele companiei producătoare, cât și adresa acesteia. Lipsa adresei, sau prezența unor fragmente de adresă nepotrivite, e un semnal clar de alarmă.

Cea mai sigură metodă rămâne verificarea vânzătorului, nu a produsului

Experții sunt unanimi asupra unui punct: verificarea provenienței produsului contează mai mult decât căutarea unui „semn secret" pe ambalaj. AAS menține o listă actualizată constant cu producători și vânzători verificați, ale căror produse au fost testate și confirmate ca fiind sigure - disponibilă public pe site-ul organizației. Cumpărarea de la un vânzător de pe această listă rămâne, potrivit specialiștilor, cea mai fiabilă metodă de a evita o contrafacere, chiar dacă nu constituie o garanție absolută, 100%.

Riscul crește semnificativ la cumpărăturile de pe platforme online necunoscute sau de la vânzători neverificați, unde o descriere convingătoare, un logo curat sau un ambalaj profesional pot fi, la fel de ușor, copiate de producătorii de contrafaceri. Pentru comenzi în cantități mari - destinate școlilor, bibliotecilor sau evenimentelor publice - riscul e cu atât mai important de gestionat, pentru că un ambalaj de sute de bucăți poate părea automat „profesionist", fără să ofere nicio garanție reală asupra siguranței conținutului.

Un test simplu, dar util, acasă

Deși nu înlocuiește verificarea provenienței, un test rapid poate ajuta la identificarea unui produs evident nesigur: prin ochelarii autentici, nu ar trebui să poți vedea absolut nimic din jurul tău, cu excepția Soarelui însuși sau a unor surse de lumină extrem de puternice, precum un bec incandescent aprins direct în față. Dacă poți distinge obiecte obișnuite din cameră, mobilier, propria reflexie sau lumina normală a zilei prin lentile, ochelarii nu oferă protecție suficientă și nu trebuie folosiți pentru privitul direct al Soarelui.

Cu cât se apropie mai mult data eclipsei, cu atât crește și tentația de a cumpăra rapid, de la primul furnizor disponibil, orice pereche de ochelari care „arată bine". Specialiștii insistă, însă, asupra răbdării: verifică din timp lista de vânzători recomandați de organizații astronomice de încredere, evită ofertele foarte ieftine de pe platforme necunoscute și, în caz de dubiu real asupra siguranței unei perechi de ochelari, cea mai sigură variantă rămâne să nu privești deloc direct Soarele, alegând în schimb metode indirecte de observare, precum proiecția imaginii solare printr-un dispozitiv improvizat, recomandat de observatoarele astronomice.

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