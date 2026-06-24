Cele mai periculoase locuri de pe planetă au devenit atracții turistice

Valea Morții se numără printre locurile cu cele mai ridicate temperaturi înregistrate pe Pământ. Temperatura a depășit, la un moment dat, 56 de grade Celsius. Vara, condițiile devin mortale în doar câteva ore. Valea se caracterizează prin câmpuri de sare, dune de nisip și canioane stâncoase, fără umbră naturală sau surse de apă.

În ciuda acestor condiții, turiștii găsesc locul atrăgător datorită peisajului spectaculos. Printre principalele atracții se numără Bazinul Badwater și Dunele de nisip Mesquite Flat.

Deșertul Danakil, un peisaj comparat cu cel extraterestru

Această depresiune este considerată una dintre cele mai ostile zone pentru viață de pe planetă. Este situată în regiunea Afar din Etiopia, conform Times of India. Zona se confruntă cu temperaturi ridicate, aer toxic și ape sărate. Temperaturile depășesc, în mod normal, 45 de grade Celsius. Călătorii compară peisajul cu tărâmuri extraterestre, din cauza câmpurilor de sulf cu nuanțe de neon. Lacurile vulcanice și zonele de activitate vulcanică fac din acest loc o destinație de aventură unică în Africa.

Everest, vârful cu „Zona Morții"

Everestul rămâne unul dintre cele mai periculoase locuri pentru turiști. „Zona Morții", situată la peste 8.000 de metri altitudine, se caracterizează prin lipsa oxigenului. Această lipsă duce la deteriorarea treptată a organelor umane. Mulți oameni și-au pierdut viața din cauza avalanșelor, condițiilor meteo extreme și aglomerației de pe traseu.

Cu toate acestea, mulți alpiniști aspiră să cucerească cel mai înalt vârf de pe Pământ. Cei fără abilități de alpinism pot urma traseul popular către Tabăra de Bază a Everestului.

Antarctica, cel mai rece continent al planetei

Antarctica este cel mai rece, mai vântos și mai uscat continent de pe Pământ. Temperaturile pot scădea aici până la minus 50 de grade Celsius. Gheața marină și vânturile puternice izolează continentul de lumea exterioară. Orice urgență medicală este, din această cauză, dificil de gestionat.

În ciuda acestor riscuri, vizitele turistice în Antarctica au crescut în ultima perioadă. Oamenii sunt atrași de aisberguri, coloniile de pinguini și balenele care trăiesc în zonă.

(sursa: Mediafax)