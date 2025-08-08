Concediu pe malul Pacificului? De ce nu?

Acum, fiind încă o perioadă de concedii, mesajele primite de la voi pe această temă s-au înmulțit, iar întrebările sunt mai punctuale. De exemplu cum este cu parcurile și rezervațiile cu maimuțe. „Sunt drăgălașe? Sunt prietenoase? Sunt periculoase?”. De asemenea sunt întrebat dacă sunt crocodili, șopârle, rechini și dacă există un pericol din punctul ăsta de vedere.

Să începem cu maimuțele. Din capul locului vă spun că nu sunt absolut deloc periculoase. În Costa Rica trăiesc maimuțele Capucin și sunt jucăușe și prietenoase. Cele mai multe s-au obișnuit cu turiștii și s-au învățat cu cerșitul de banane. În majoritatea parcurilor naționale este interzis că le hrănești. Există însă și rezervații, puține de altfel, în care turiștii au voie să le hrănească. Dar aici este o mică „șmecherie”. Dacă le dai o banană nu rezolvi nimic. O iau și fug să nu-i fure banana o altă maimuță. „Șmecheria” care ne-a învățat ghidul care ne-a însoțit este să strivești o bucată de banană în palmă, iar maimuțica va veni și îți va mânca din palmă. Am observat ceva interesant: dacă sunt mai multe, stau la coadă. Nu se îmbulzesc. „Știu că își vor primi fiecare porția”, ne-a zis ghidul. Am pățit și o întâmplare haioasă. O maimuțică, nerăbdătoare, mi-a furat șapca. A avut loc un mic conflict între câteva pe niște crengi, apoi o alta mi-a adus șapca înapoi. „Știa că va primi recompensă”, mi-a zis ghidul. Și a primit. Eram șase turiști în acea barcă, toți binișor aprovizionați cu banane, cu care am colindat prin pădurea de mangrove, în care stăpânele sunt, desigur, maimuțele. Iar în acea oră pe care am petrecut-o printre ele am avut parte de un adevărat spectacol făcut de mai bine de 200 de maimuțe, care mai de care mai jucăușe și mai cerșetoare. Însă, așa cum am mai spus, nu în toate parcurile ai voie să le hrănești.

În ceea ce privește crocodilii, nu există nici cel mai mic pericol. Cei mai mulți sunt de-a lungul Rió Tarcoles, care se varsă în Pacific. Zona unde sunt crocodilii este îngrădită și accesul în perimetru este interzis. Însă sunt puncte de observație de unde aceștia pot fi priviți și fotografiați în siguranță. Repet, nu există nici cel mai mic pericol.

În ceea ce privește rechinii... După cum știți, eu locuiesc de mai bine de 15 ani în Costa Rica pe costa Pacificului și niciodată nu am auzit de vreun incident cu rechinii. Nici la plajă, nici când am ieșit în larg la pescuit. Și nici coadă de rechin n-am văzut. Deci nici aici nu există vreun pericol. În restaurante am mâncat rechin, însă cu siguranță aceștia nu au fost capturați la mal.

Evident, nu mă aștept ca de mâine toți românii să renunțe la concediile pe litoralul românesc, în Grecia, Turcia sau Bulgaria pentru America Latină. Însă așa cum am mai spus, pentru cei care vor să experimenteze America Latină și, mai ales, America Centrală, există oportunități excelente pentru toate buzunarele. Nu este nevoie de viză, formalitățile de la intrarea în Costa Rica, Panama sau Peru sunt foarte simple. Singurele lucruri incomode sunt zborul de 14-15 ore cu avionul și reacomodarea cu fusul orar la întoarcerea în țară. Iar treaba asta cu fusul orar, vă spun sincer, în ciuda faptului că fac acest drum de cel puțin patru ori pe an, o resimt de fiecare dată când revin în România.

Dragii mei, noi ne vedem vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

