Destinația care a detronat marile orașe turistice în topul preferințelor din 2026

Cracovia a depășit Sevilla, Porto și Lisabona și a fost votată cea mai bună destinație de agrement din Europa.

Câștigătorii premiilor „Leisure Lifestyle Awards" sunt stabiliți prin sondaj în rândul cititorilor revistei Global Traveler. „Acești câștigători sunt determinați de oamenii care călătoresc regulat și încearcă să atingă acel echilibru perfect", a explicat publicația.

Recunoașterea vine pe fondul unui interes susținut pentru această destinație. Cracovia a primit aproape 700.000 de vizitatori internaționali în 2025, cu cele mai mari fluxuri din Germania, Regatul Unit și Statele Unite.

Tarifele dus-întors de la Bruxelles pot coborî până la 67 de euro pe pasager în această vară, conform Euronews.

O noapte de cazare într-un hotel economic costă în jur de 40 de euro. Bugetul rămas poate fi alocat gastronomiei sau activităților culturale.

Centrul Istoric al Cracoviei, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1978, cuprinde orașul medieval, complexul de pe Dealul Wawel și cartierul Kazimierz. Este zona cu cel mai mare număr de clădiri istorice din Polonia. Muzeul Czartoryski adăpostește „Doamna cu hermină" a lui Leonardo da Vinci. Muzeul subteran Rynek oferă artefacte din secolele al XIII-lea și al XIV-lea, inclusiv tarabe de piață medievale și un cimitir. Piața centrală Rynek Główny reunește restaurante, magazine și locuri de cazare într-un spațiu animat, ideal pentru plimbări.

Orașul se parcurge ușor pe jos. Parcul Decius și traseul de ciclism de pe Vistula sunt alegeri bune pentru ritmuri mai lente. Pentru cei activi, există centre de karting, patinoare, săli de escaladă și complexul GOjump, unde se practică parkour, wakeboarding și yoga aeriană. La 45 de minute distanță cu autobuzul, Parcul Național Ojcowski oferă trasee de drumeție, ruine de castel și peșteri neolitice. Zakopane, la două ore de Cracovia, adaugă trasee montane, păduri de pini și lacuri.

Zapiekanka – o jumătate de baghetă cu diverse toppinguri – este gustarea locală ieftină și populară. Pentru mese mai elaborate, Ghidul Michelin recomandă 22 de restaurante în oraș și împrejurimi, printre care Filipa 18, specializat în bucătărie poloneză modernă. Autoritățile locale analizează introducerea unei taxe turistice, în discuție din 2017, pentru a gestiona mai durabil presiunile generate de fluxul crescut de vizitatori.

