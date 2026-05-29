Trucurile simple prin care poți îndepărta ceara de pe orice suprafață

Specialiștii în curățenie spun însă că aceste urme pot fi îndepărtate eficient, dacă sunt folosite metodele potrivite pentru fiecare suprafață.

Cum îndepărtezi ceara de pe diverse suprafețe

Potrivit experților în întreținerea locuinței, primul pas este ca ceara să fie lăsată să se întărească complet înainte de a fi îndepărtată. În multe cazuri, răcirea cu gheață poate accelera procesul și face ceara mai ușor de desprins.

Mobilier din lemn

În cazul mobilierului din lemn, specialiștii recomandă evitarea obiectelor metalice care pot zgâria suprafața. Ceara întărită poate fi îndepărtată cu o spatulă de plastic sau cu un carton rigid, iar urmele rămase pot fi șterse cu o lavetă moale și produse speciale pentru lustruirea lemnului.

Textile

Pentru haine și alte materiale textile, metoda cea mai utilizată presupune îndepărtarea cerii întărite, urmată de folosirea unui fier de călcat și a unor prosoape de hârtie curate. Căldura ajută la transferul cerii de pe material pe hârtie, fără a deteriora țesătura. În cazul petelor colorate pot fi folosite soluții, precum oțetul alb sau produse speciale pentru pete.

Și covoarele pot fi curățate folosind o tehnică similară. După răcirea și desprinderea cerii, o lavetă curată și căldura aplicată treptat cu fierul de călcat ajută la absorbția reziduurilor rămase în fibre.

Sticlă

Pentru recipientele din sticlă, soluția recomandată este înmuierea în apă fierbinte, care ajută la topirea și desprinderea resturilor de ceară fără efort.

Experții atrag atenția că răbdarea și utilizarea instrumentelor potrivite sunt esențiale pentru a evita deteriorarea suprafețelor. Cu metodele corecte, chiar și petele dificile de ceară pot fi îndepărtate fără a apela la servicii profesionale de curățenie, potrivit citymagazine.si.