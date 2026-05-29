Bacalaureat 2026: începe înscrierea elevilor. Lista completă de acte și calendarul oficial

Bacalaureat 2026: încep înscrierile. Documentele obligatorii, calendarul complet și regulile oficiale pentru candidați

Elevii de clasa a XII-a și a XIII-a intră în linia dreaptă pentru Bacalaureat 2026. Înscrierile se apropie, iar Ministerul Educației a publicat calendarul oficial, alături de lista documentelor necesare și regulile esențiale pentru toți candidații. Procesul de înscriere este obligatoriu și se desfășoară în unitățile de învățământ unde elevii au studiat.

Încep înscrierile la Bac 2026: ce trebuie să știe elevii

Înscrierea la examenul de Bacalaureat 2026 reprezintă prima etapă oficială din procesul de evaluare națională pentru absolvenții de liceu. Conform calendarului transmis de Ministerul Educației, depunerea dosarelor are loc la începutul lunii iunie 2026, înainte de startul probelor scrise.

Pentru majoritatea candidaților, înscrierea se realizează direct în liceul absolvit, prin secretariat și sub coordonarea diriginților.

Unde se depun dosarele pentru Bacalaureat 2026

Dosarele de înscriere se depun astfel:

la secretariatul liceului unde candidatul a urmat studiile;

la centrele de înscriere stabilite de inspectoratele școlare, în cazul absolvenților din promoțiile anterioare.

În multe cazuri, procedura este centralizată la nivel de unitate de învățământ, iar elevii trebuie doar să verifice și să confirme datele din dosar.

Documentele necesare pentru înscriere

Candidații trebuie să pregătească un dosar complet, care include în mod uzual:

cerere-tip de înscriere;

copie după cartea de identitate;

copie după certificatul de naștere;

foaie matricolă;

fotografie tip buletin (dacă este solicitată);

adeverință pentru absolvenții din promoțiile anterioare;

documente privind echivalarea competențelor (dacă este cazul).

În unele licee, o parte dintre aceste documente există deja în arhiva școlii, însă elevii trebuie să confirme oficial participarea la examen.

Cine se poate înscrie la Bacalaureat 2026

La examenul național se pot înscrie:

elevii claselor terminale de liceu;

absolvenții din anii anteriori care nu au promovat examenul;

candidații care doresc să susțină din nou anumite probe pentru îmbunătățirea notelor.

Condiția esențială este finalizarea situației școlare și promovarea tuturor claselor de liceu.

Situația elevilor cu corigențe

Elevii care au corigențe nu pot participa la Bacalaureat 2026 până la rezolvarea situației școlare. Doar după promovarea examenelor de corigență aceștia sunt considerați absolvenți și pot fi înscriși oficial la BAC. În caz contrar, participarea la examen este amânată pentru sesiunea următoare.

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie

Înscriere și evaluarea competențelor

2–4 iunie 2026 – înscrierea candidaților

8–17 iunie 2026 – evaluarea competențelor lingvistice, digitale și de comunicare

Probele scrise

29 iunie 2026 – Limba și literatura română

30 iunie 2026 – proba obligatorie a profilului

2 iulie 2026 – proba la alegere

3 iulie 2026 – Limba maternă

Rezultate și contestații