„Detoxifierea ficatului” poate fi o capcană. Ce spun medicii despre suplimente

Suplimentele alimentare au devenit tot mai populare în ultimii ani, fiind promovate pe rețelele sociale ca soluții pentru energie, imunitate, frumusețe sau detoxifierea organismului. Hepatologii avertizează însă că administrarea acestora fără o evaluare medicală poate afecta ficatul, organ responsabil de procesarea substanțelor care ajung în organism.

Datele unui studiu privind transplantul hepatic arată că numărul cazurilor de insuficiență hepatică asociată suplimentelor a crescut semnificativ între 1995 și 2020. Specialiștii spun că una dintre principalele probleme este percepția greșită potrivit căreia un produs naturist este și sigur.

De asemenea, anumite substanțe pot deveni toxice atunci când sunt administrate în cantități mari sau penru perioade îndelungate.

Suplimentele pentru „detoxifierea ficatului”

Ficatul are deja propriul mecanism natural de filtrare și eliminare a substanțelor nocive din organism. Specialiștii susțin că nu există dovezi solide că produsele comercializate sub denumiri, precum „detoxifiere hepatică” sau „curățare a ficatului” îmbunătățesc funcția acestui organ.

Mai mult, unele dintre aceste produse pot avea efectul opus celui promis.

„Tot ceea ce consumăm pe cale orală este procesat prin ficat, iar uneori acest proces poate provoca leziuni hepatice”, explică medicii.

Hepatologii recomandă evitarea suplimentelor pentru sănătatea ficatului luate fără indicație medicală, mai ales în cazul persoanelor care urmează tratamente medicamentoase sau au afecțiuni preexistente.

Atenție la vitamina A

Unul dintre suplimentele asupra căruia specialiștii atrag atenția este vitamina A administrată în doze mari.

Deși este un nutrient esențial pentru vedere, sistemul imunitar, reproducere și sănătatea pielii, vitamina A este liposolubilă, ceea ce înseamnă că organismul o poate depozita, inclusiv în ficat.

Administrată în exces, aceasta poate duce la acumularea de grăsime în ficat, inflamație, cicatrizare hepatică (ciroză) și, în cazuri severe, insuficiență hepatică.

Medicii precizează că riscul apare mai ales atunci când oamenii combină mai multe produse care conțin vitamina A, precum multivitamine, suplimente pentru piele sau produse pentru susținerea imunității.

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Când este nevoie de suplimente de vitamina A

Specialiștii subliniază că anumite persoane pot avea nevoie de suplimentare, însă doar la recomandarea medicului. Printre acestea se numără pacienții cu probleme de absorbție intestinală, anumite boli pancreatice sau persoanele care au trecut prin intervenții chirurgicale bariatrice.

Pentru majoritatea adulților sănătoși, o alimentație echilibrată este suficientă pentru a asigura necesarul zilnic de vitamina A.

Surse alimentare de vitamina A

cartofii dulci;

morcovii;

dovleacul;

spanacul;

varza kale;

ardeiul roșu;

ouăle;

produsele lactate;

peștele.

Avertismentul medicilor

Hepatologii spun că reacția organismului la suplimente poate varia de la o persoană la alta. Un produs tolerat bine de cineva nu înseamnă că va avea același efect asupra altui organism.

De aceea, medicii recomandă ca orice supliment să fie discutat cu un specialist, mai ales în cazul persoanelor care iau medicamente eliberate pe bază de rețetă.

O măsură simplă, dar importantă, este prezentarea la consultație cu lista completă a produselor consumate, inclusiv multivitamine, pulberi, capsule sau jeleuri.

Mesajul specialiștilor este clar: ficatul nu are nevoie de curățare artificială, iar suplimentele promovate ca soluții miraculoase pot ascunde riscuri pe care consumatorii nu le iau întotdeauna în calcul, notează parade.com.