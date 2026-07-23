Angela Merkel vine la București pentru lansarea volumului „Libertate. Amintiri 1954–2021”. Dialog cu Emil Hurezeanu, la Ateneul Român – marți, 1 septembrie, ora 19.00

Lansarea va avea loc marți, 1 septembrie, începând cu ora 19.00, pe scena Ateneului Român, sub forma unui dialog public între doamna Angela Merkel și domnul Emil Hurezeanu, personalitate marcantă a jurnalismului și diplomației din România. Evenimentul va fi prezentat de Ioana Bâldea Constantinescu, director de comunicare al Editurii Litera.

Biletele sunt disponibile prin Eventbook . Eveniment cu traducere simultană română – germană.

Fiecare bilet include accesul la eveniment și un exemplar al volumului „LIBERTATE. Amintiri 1954–2021”. Publicul poate opta și pentru categoria de bilet care include un exemplar al cărții cu autograful Angelei Merkel, disponibil în număr limitat.

„LIBERTATE. Amintiri 1954–2021“ a fost lansat la nivel internațional în 2024 în peste 30 de țări, iar România se numără printre puținele destinații din lume pe care Angela Merkel le-a ales pentru a fi prezentă personal, alături de capitale de referință precum Berlin, Washington, Budapesta sau Atena.

Timp de 16 ani, Angela Merkel a purtat responsabilitatea guvernării Germaniei, a condus țara prin numeroase crize și a modelat, prin acțiunile și atitudinea ei, atât politica și societatea germană, cât și dinamica scenei politice internaționale. În memoriile sale, scrise împreună cu consilierul ei politic de lungă durată, Beate Baumann, doamna Merkel își rememorează viața împărțită în mod egal între două state și două lumi: 35 de ani în Republica Democrată Germană (RDG) și 35 de ani în Germania reunificată.



Cu maximă sinceritate, Angela Merkel își povestește copilăria, tinerețea și studiile în RDG și vorbește despre dramatismul anului 1989, marcat de căderea Zidului Berlinului, precum și despre începuturile vieții sale politice. Mai apoi, ne permite să participăm la întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut cu cei mai influenți lideri ai lumii. Pornind de la punctele de cotitură ale istoriei naționale, dar și europene și internaționale, ne dezvăluie, cu claritate și precizie, cum au fost luate deciziile care au conturat prezentul în care trăim. Cartea ne oferă o perspectivă unică asupra meandrelor puterii și este o pledoarie fermă pentru libertate.



Angela Merkel, cancelar federal al Republicii Federale Germania din 2005 până în 2021, a fost prima femeie care a ocupat cel mai important post pe care i l-a oferit țara sa. Născută în 1954 la Hamburg, a crescut în RDG unde a studiat fizica și a obținut doctoratul în fizică. În 1990 a fost aleasă în Bundestag. Din 1991 până în 1994 a fost ministru federal pentru femei și tineret, din 1994 până în 1998, ministru federal pentru mediu, protecția naturii și siguranța reactoarelor, iar din 2000 până în 2018 a fost președintă a Uniunii Creștin-Democrate din Germania. În 2021 și-a încheiat cariera politică activă.



Emil Hurezeanu, una dintre cele mai proeminente personalități ale spațiului public românesc, este o voce fundamentală a libertății de exprimare. Din 1983, a activat timp de peste un deceniu ca redactor și, ulterior, ca director al secției române a Radio Europa Liberă de la München. Între 1995 și 2002, a fost directorul secției de limba română a reputatei instituții de presă Radio Deutsche Welle. După revenirea în țară, a coordonat proiecte media majore și a realizat emisiuni de referință, impunându-se ca un analist politic respectat. A realizat interviuri memorabile cu foștii cancelari germani Helmut Kohl și Gerhard Schröder, dar și cu personalități de prim rang ale scenei publice internaționale, precum Tony Blair, Rudy Giuliani, Walter Isaacson, Lech Wałęsa sau Václav Havel. Cariera sa diplomatică a inclus mandatele de ambasador în Republica Federală Germania (2015–2021) și în Republica Austria (2021–2024), iar în perioada 2024–2025 a deținut funcția de Ministru al Afacerilor Externe al României. Din aprilie 2026, este președinte al Consiliului Director al Forumului de Cooperare Bilaterală Româno-German (FCBRG).