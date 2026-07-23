Japonia, lovită de caniculă. Temperaturile ating niveluri istorice

Miercuri, orașul Kuwana din prefectura Mie a înregistrat o temperatură record de 40,6 grade Celsius, cea mai ridicată valoare măsurată vreodată în această zonă. Temperaturi extreme au fost raportate și în alte regiuni: 40,1 grade Celsius în Mino (prefectura Gifu) și Hamamatsu (prefectura Shizuoka), precum și 40 de grade Celsius în Tajimi (prefectura Gifu).

Agenția Meteorologică Japoneză a emis alerte de insolație pentru o mare parte a țării și a introdus avertizarea pentru „kokushobi”, termen folosit pentru zilele cu temperaturi de cel puțin 40 de grade Celsius.

Autoritățile recomandă măsuri de protecție

Guvernul le-a transmis locuitorilor să evite expunerea prelungită la soare, să utilizeze aerul condiționat și să consume suficiente lichide pentru a preveni cazurile de insolație și alte probleme provocate de temperaturile extreme.

Impactul valurilor de căldură este deja vizibil. Potrivit Agenției pentru Managementul Incendiilor și Dezastrelor, 4.580 de persoane au fost transportate la spital în perioada 6–12 iulie din cauza afecțiunilor asociate temperaturilor ridicate. Dintre acestea, șapte persoane au decedat ulterior.

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Verile din Japonia devin tot mai fierbinți

Fenomenul nu este unul izolat. Japonia a înregistrat în ultimii ani veri tot mai severe, iar anul trecut țara a atins un record național de 41,8 grade Celsius.

Categoria „kokushobi” a fost introdusă de Agenția Meteorologică Japoneză în contextul creșterii frecvenței episoadelor de căldură extremă, pentru a atrage atenția asupra riscurilor generate de temperaturile care depășesc nivelurile considerate anterior excepționale, notează japantimes.co.

Specialiștii avertizează că perioadele de căldură intensă ar putea deveni mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice, punând presiune tot mai mare asupra sistemelor de sănătate și asupra populației vulnerabile.