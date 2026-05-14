Destinația europeană unde un weekend întreg costă 52 de euro

Cei de la Solo Female Travelers au analizat date din 49 de țări europene. Au calculat un coș zilnic care include o masă la restaurant ieftin, cafea, apă, transport local, bilet la cinema și cazare pentru o noapte. Rezultatul: un weekend în Macedonia de Nord costă 52,38 euro per persoană, scrie Express.

O masă la un restaurant ieftin din Skopje costă 6,51 euro. Un cappuccino, 1,92 euro. O sticlă de apă de 0,33 litri, 1,05 euro. Zborurile directe din Londra pornesc de la aproximativ 49 de euro dacă datele sunt flexibile.

Pe locul doi s-a clasat Bosnia și Herțegovina, cu 54,66 euro per weekend. Moldova urmează cu 54,93 euro, iar Serbia completează topul cu 61,65 euro. Combinat, cele patru destinații costă aproximativ cât un singur weekend în Liechtenstein.

Un weekend în Liechtenstein costă 222,66 euro - de 4,25 ori mai mult decât Macedonia de Nord. Costul ridicat nu vine din cazare, ci din cheltuielile zilnice. O masă simplă costă 27,13 euro, mai mult decât dublul mediei europene. Elveția se clasează imediat după, cu 221,70 euro.

„Diferențele de costuri pe continent sunt enorme și destinația pe care o alegi face toată diferența", spune Mar Pages, cofondatoarea platformei citate.

