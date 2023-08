5 destinaţii mai puţin obișnuite pentru toamna aceasta 

1.Polonia Pentru o lungă perioadă, Polonia nu a fost considerată o destinație interesantă, dar acest lucru se schimbă rapid, pe măsură ce tot mai mulți oameni înțeleg frumusețea unică a acestei țări. Aproape 20 de milioane de turiști ajung aici anual, în special în Cracovia, în vest, sau Gdansk, pe coasta baltică. Orașele și localitățile poloneze sunt pline de o istorie bogată, de secole de arhitectură și de moșteniri ale trecutului multicultural al Poloniei. Vizitatorii care doresc să iasă din traseul bătut se pot îndrepta către orașe mai mici sau zone naturale, cum ar fi orașul montan Zakopane. E o ţară considerată sigură. Odată cu încălzirea globală, coasta baltică a Poloniei, mult timp o destinație de vară populară printre polonezi, a atras în ultimii ani și un număr tot mai mare de turiști internaționali.

2.Slovacia Dacă e o ţară unde turismul e mult subevaluat, atunci aceasta este Slovacia. E un loc ce oferă peisaje naturale, munți, peșteri, castele și orașe medievale, arhitectură populară, centre spa și stațiuni de schi. Capitala, Bratislava, adună un amestecul de modernitate și arhitectură barocă clasică, ce îl face un oraș minunat de explorat. În afara centrului orașului, veți găsi mai multe clădiri în stil bloc din epoca sovietică, dar centrul orașului este minunat. Slovacia este centrul geografic al Europei și o țară fără megalopolisuri, dar cu cel mai bine conservate castele din secolele XIII-XVII, protejate de UNESCO. Este locul de naștere al parașutei. În plus, Slovacia este patria tatălui și a mamei celebrului artist american Andy Warhol. Natura Slovaciei impresionează prin diversitatea sa și oferă o recreere variată pentru fanii stațiunilor de schi, pentru pasionații de rafting și pentru iubitorii de activități de wellness cumpătate. Slovacia îi întâmpină pe turiști nu doar cu peisajele sale încântătoare, ci și cu tradițiile culturale, bucătăria interesantă și chiar și cu vremea, moderată, mai ales în aceste timpuri fierbinţi.

3. Albania Are multe de oferit tuturor celor care caută aventură într-o destinație încă puțin populară. Are plaje superbe care ar putea rivaliza cu Grecia, ruine romane care sunt mult mai puțin aglomerate decât cele din Italia și unii dintre cei mai prietenoși oameni din Europa. Toate acestea pentru o fracțiune din costul celor mai multe destinații europene. Foarte interesant, pe lângă plaje, este şi oraşul Berat, numit și „orașul celor o mie de ferestre”, din cauza tuturor ferestrelor mari de pe fațada caselor otomane. Majoritatea fotografiilor din Berat vor arăta aceste case și numeroasele lor ferestre stratificând partea laterală a dealului castelului. Casele din piatră și albe sunt clădiri clasate pentru a păstra aspectul original al orașului. În plus, în 1961, Berat a fost ales „oraș al muzeelor” și, prin urmare, este o destinație excelentă pentru cei care iubesc istoria și cultura.

4.Estonia Puteți ajunge în Estonia cu avionul, cu vaporul sau cu mașina de oriunde din Europa. Situată în nord-estul continentului, această mică țară de coastă se află la o scurtă călătorie cu feribotul de Finlanda și Suedia sau la o călătorie cu autobuzul din Varșovia și Berlin. Atât aeroportul, cât și portul de feriboturi din capitală sunt situate în imediata apropiere a centrului orașului, ceea ce face ca scurtele vacanțe în oraș să fie extrem de convenabile. Capitala, Tallinn, este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Orașul vechi este plin de case și alei medievale și este încă protejat de rămășițele zidului orașului. Bogăția arhitecturii din Tallinn înseamnă că există multe legende și povești de explorat. În plus față de nucleul medieval al orașului, cartierele recent renovate, precum Noblessner, Telliskivi și Rotermann, apar cu viteza luminii, oferind și mai multă arhitectură de explorat.

5. Lituania Ca să rămânem oarecum în zonă, o altă destinaţie interesantă este Lituania. Şi capitala sa, Vilnius, este în patrimoniul UNESCO. Este, de asemenea, unul dintre cele mai verzi orașe din Europa, găzduind o abundență de zone verzi neobișnuită pentru capitale. Tot aici găsim şi Dealul Crucilor, cel mai misterios loc din țările baltice. Aflat în apropierea orașului Šiauliai din nordul Lituaniei, dealul găzduiește sute de mii de cruci lăsate de pelerini. În timpul ocupației sovietice, ridicarea de cruci pe deal era strict interzisă, iar pelerinii erau urmăriți și pedepsiți. Mai mult, dealul în sine a fost grav avariat de mai multe ori: toate crucile existente au fost măturate și drumurile care duceau spre deal au fost tăiate. La un moment dat, s-a încercat inundarea dealului, dar orice s-ar fi întâmplat, Dealul Crucilor a rămas şi a crescut de la an la an.

