Destinațiile de vacanță ale anului 2022 

Sigur că unde mergem în vacanță depinde de buget, de timpul pe care îl avem și de genul de vacanță pe care ni-l dorim.

Dar în fiecare an ochii marilor tour operatori și ai revistelor de specialitate se îndreaptă spre locuri care nu sunt neapărat în topul preferințelor. Și cum 2022 e posibil să fie cam ultimul an mai liniștit în turism, cu locuri încă destul de puțin aglomerate, iată ce recomandă Conde Nast Traveler ca fiind de văzut în acest an.

Kaunas, Lituania

Kaunas este al doilea oraș ca mărime din Lituania, un oraș plin de energia aceea a locurilor care sunt în permanentă transformare și dezvoltare. Clădiri Art Deco stau față în față cu cele cu structuri moderne. Găsim aici un muzeu al diavolului, care cuprinde peste 3.000 de sculpturi, opere de artă și efigii dedicate lordului întunericului, dar și un muzeu al Orbilor, care se găsește în catacombelele Bisericii Sf Arhanghel Mihail, în care putem experimenta timp de o oră cum este să fii nevăzător. Kaunas este capitala europeană a culturii anul acesta și sunt programate peste 1.000 de evenimente, festivaluri, concerte, instalații de artă interactive și altele. Laguna Kaunas este cel mai mare lac artificial din țară, iar parcul regional construit în jurul său este acum o arie importantă de biodiversitate. De asemenea, tot din perspectiva sustenabilității, în oraș se află mai multe firme care se ocupă cu slow fashion.

Edinburgh, Scoția

Edinburgh nu a ieșit niciodată din topul preferințelor turiștilor, dar acum, odată cu deschiderea unor noi hoteluri de lux, în sediile unor foste bănci sau palate, e posibil să devină și mai la modă. O altă inițiativă a orașului este aceea de a învăța persoane care au trăit pe străzi să devină ghizi ai orașului. Să nu uităm că e orașul cu cele mai multe festivaluri, 12 dintre ele fiind renumite în întreaga lume. Pe lângă castelul din Edinburgh, ar fi interesant de vizitat și turnul închisorii, situat aproape de stația de tren. Veți putea afla cum era să trăiești în Scoția secolului al 18-lea: crime, legende, camere de tortură, prezențe fantomatice și dezastruosul efect al ciumei.

Insula Samos

E situată foarte aproape de coasta turcească și e una dintre puținele insule grecești care nu au fost încă ocupate de turiști. Capitala, Vathy, e un oraș gălăgios și aglomerat, în contrast cu micile sate pescărești, cu pisici leneșe și taverne alb cu albastru. Plajele sunt cu adevărat spectaculoase, de la cele mici și ascunse, la cascadele spectaculoase de la Ptami. Orașele de munte, Chora, Pagondas sau Mitilini au rămas delicios de neschimbate de-a lungul secolelor. vinul de Samos e renumit încă din antichitate și rămâne produsul de marcă al insulei. Dacă aveți copii, cu siguranță îi va interesa că Pitagora a locuit în Samos, și tot aici și-a pus la punct celebra teoremă. Tot acolo se află și templul zeiței Hera, care este inclus în patrimoniul Unesco.

Egipt

În 1922, cu exact 100 de ani în urmă, egiptologul britanic Howard Carter deschidea mormântul lui Tutankhamon, oferind lumii unul dintre cele mai importante și bine conservate morminte din Valea Regilor. Cu altă sută de ani în urmă, Jean Champollion descoperea misterioasa piatră de la Rosetta, care a ajutat lumea modernă să înțeleagă anticele hieroglife.

Aceste două momente istorice sunt marcate anul acesta în întregul Egipt, iar în noiembrie se va deschide și Muzeul Arheologic de acolo, cu o întreagă colecție dedicată lui Tutankamon. Dar sunt și alte motive să mergeți în Egipt, nu doar în stațiunile de la Marea Roșie. Festivalul anual al gardienilor Nilului este un eveniment remarcabil, Festivalul Internațional de Film de la Aswan, templele de pe Nil unde din nou e posibil ca anul acesta să nu fie încă foarte aglomerat și să puteți admira în liniște impresionantele monumente încă strălucitoare.

Serbia

Un melanj de Grecia, turcia, Ungaria și influențe balcanice, Serbia și în special capitala sa, Belgrad, au atras atenția celor de la Michelin care vor lansa un ghid aici pentru prima dată anul acesta. Orașul este un amestec de vechi și nou, cu blocuri din epoca NATO și wine baruri opulente și apartamente cu pereți de sticlă. Dinamismul se extinde și pe scena gastronomică, unde localnicii sunt extrem de mândri de mâncarea lor tradițională, dar acceptă și arome și gusturi noi. Există câteva restaurante despre care se presupune că vor intra pe lista Michelin, cum sunt Salon 1905, Magellan sau ENSO, dar există o grămadă de altele pe care merită să le încercăm. Belgradul e un oraș verde, cu multe parcuri, iar cea mai veche parte a sa, cea din zona cetății, este și una dintre cele mai interesante. Pe lista de must see ar trebui să se afla și Biserica Sf Sava, considerată cea mai mare biserică ortodoxă din Est. Iar noaptea poate fi petrecută în cluburile de noapte plutitoare care au crescut faima orașului. În afara orașului, Serbia își dezvoltă o gamă largă de vinuri care devin populare pe plan internațional.