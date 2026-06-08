Dronele de la Marea Neagră nu au distrus turismul pe Litoral şi în Deltă

Atât hotelierii, cât și agențiile de turism și-au declarat optimismul în legătură cu evoluția acestui sezon estival, chiar dacă primele semne din ziua exploziei de la Constanța arătau un potențial dezastru. În weekend au continuat evenimentele programate pentru Litoral, iar la malul mării s-a făcut în continuare plajă. Aceeași situație este și în Delta Dunării și în zonele limitrofe, precum Jurilovca sau Gura Portiței. Nici localnicii nu sunt îngrijorați de situație și foarte mulți au rămas în case, chiar și după ce s-a anunțat necesitatea evacuării. În această perioadă sunt și prețuri foarte convenabile în hotelurile de pe Litoral și din Deltă, cu reduceri de început de sezon, la același nivel ca anul trecut sau acum doi ani, chiar dacă multe prețuri ale produselor sau facturilor s-au dublat între timp.

Vineri a fost prima oară când s-a luat o astfel de decizie în România, declanșându-se starea de alertă pe Litoral. Imediat după incidentul care s-a produs la ora 10:30 s-au activat protocoalele de siguranță publică pentru eliberarea rapidă a plajelor, iar Poliția Locală a acționat sub coordonarea ISU.

În prima oră de la declarația oficială a lui Raed Arafat au fost evacuați 300 de turiști de pe plaja Costinești, 50 de pe plaja Tuzla, 355 de pe plajele din Eforie Nord și Sud, aproape 400 de pe plajele din Mangalia, cordonul Saturn-Venus și Cap Aurora și alte câteva zeci din Mamaia și Vama Veche - în total, peste 1.100. Cei care erau la plajă au fost îndepărtați din zona de risc de echipele de intervenție. Autoritățile au precizat că evacuările s-au făcut strict preventiv, scopul fiind protejarea vieții cetățenilor și evitarea unor situații critice, după explozia dronei din portul Constanța.

Dar totul s-a terminat în foarte scurt timp, apoi a continuat distracția ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În satul 2 Mai, situat între Mangalia și Vama Veche, turiștii nici măcar nu s-au gândit la evacuările care au avut loc lângă ei, cu două zile în urmă, participând la competițiile unui triatlon anual. Pe ei oricum nici măcar nu i-a deranjat nimeni vineri, când se făceau evacuările pe celelalte plaje din apropiere.

În Delta Dunării și la Gura Portiței, situația a fost cam aceeași. Deși s-a anunțat evacuarea, cei mai mulți turiști au rămas liniștiți în camere sau chiar pe plajă, iar după ce au aflat că situația e sub control și-au continuat activitățile, inclusiv excursiile pe lacuri sau pe canalele Dunării, pescuitul sau plaja, iar duminică situația era una de normalitate pentru un weekend reușit, în ciuda faptului că vineri la prânz se anunța oficial că 200 de persoane din oraşul Sulina, din comuna Sfântu Gheorghe şi din resortul Gura Portiţei, judeţul Tulcea, s-au evacuat, după ce au primit mesaje Ro-Alert sau au fost îndemnate de autorităţi să părăsească zonele, ca măsură de prevenţie în contextul evenimentului înregistrat în Portul Constanţa.

Românii nu renunță la vacanțe

Stațiunea Mamaia nu a fost afectată foarte mult de incidentul de vineri, când o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Chiar dacă s-a anunțat oficial evacuarea turiștilor, hotelierii spun că situația nu a durat mai mult de o oră, după care turiștii s-au reîntors la plajă, fără să-și anuleze vacanțele. Nici hotelierii, nici agențiile de turism nu au primit imediat solicitări pentru anularea rezervărilor din acest sezon estival.

O situație oarecum similară a existat în 2022 și 2023 în Delta Dunării, unde s-au anunțat explozii foarte aproape de Sulina, iar proprietarii de pensiuni au avut foarte mult de suferit, unii fiind duși în pragul falimentului, deși pericolul nu a fost real. Acum, chiar dacă s-a dat alerta, oficial, cerându-se în multe locuri evacuarea de urgență a turiștilor, lucrurile nu au mai stat la fel.

„În primul rând, nici măcar nu avem cum să evacuăm sute de turiști cazați în Deltă, pentru că ar fi mai periculos decât dacă ar rămâne pe loc. Imaginați-vă cum ar fi dacă zeci de ambarcațiuni s-ar repezi să preia turiștii cu bagaje, să-i evacueze pe apă, în același timp... s-ar crea un haos general și pericol de accidente grave. În plus, oamenii s-au gândit că e foarte puțin probabil să ajungă până la ei vreo dronă scăpată de sub control în largul Mării Negre. Oamenii au fost foarte liniștiți și, cum e românul, au glumit pe seama pericolului, văzându-și în continuare de vacanță. S-au liniștit și mai mult după ce au aflat de la știri că situația a revenit la normal și pericolul nu mai există”, spune un proprietar de pensiuni din Delta Dunării.

S-au întors pe plajă după o oră

Au glumit pe seama dronelor și turiștii cazați la Mamaia, care au preferat să meargă în continuare la plajă și să se uite din când în când la știri, pentru a putea vedea cum evoluează situația creată vineri. „Cei mai mulți fac glume și nu s-au gândit să plece, dar a mai existat o știre falsă, a doua zi după explozie, care i-a speriat pe unii dintre ei. Când au văzut că nu era vorba despre o dronă, ci a fost o confuzie, toți au revenit la distracție și atmosfera la Mamaia este una normală pentru începutul de sezon. Nu am primit cereri de anulare pentru rezervările din lunile următoare, iar dacă nu se va mai întâmpla nimic de felul acesta, am putea să avem un sezon reușit”, spune un hotelier din stațiunea Mamaia.

Ceea ce au trăit turiștii și hotelierii vineri, 5 iunie 2026, nu seamănă cu ceea ce a fost prezentat oficial, iar mulți hotelieri și proprietari de pensiuni sau de terase și restaurante de la malul mării se întreabă dacă nu cumva a fost o operațiune de simulare a unei posibile situații mult mai grave, pentru că nu au înțeles de ce a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a evacua turiștii de pe plajă, în mai multe stațiuni, printre care Mamaia, Vama Veche, Costinești și Eforie Nord, dar și plaja de la Tuzla. În toate aceste zone, turiștii nu s-au lăsat îndepărtați prea mult timp de plajă sau de distracție, întorcându-se după scurt timp la malul mării.

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