O destinație foarte populară printre turiști introduce, de azi, o taxă nouă la cazare

Capitala Scoției a devenit, vineri, 24 iulie 2026, primul oraș din întreaga Marea Britanie care introduce o taxă obligatorie pentru turiști la nivel de oraș. Călătorii care se cazează la Edinburgh trebuie să o achite deja, de azi.

O taxă de 5% se aplică acum costului tuturor cazărilor peste noapte, plătite în capitala Scoției, potrivit Euronews. Suma se calculează la costul cazării, înainte de aplicarea TVA-ului, și nu include cheltuieli suplimentare precum mesele, băuturile, parcarea sau transportul.

Taxa se aplică doar pentru primele cinci nopți consecutive dintr-un sejur - dacă stai mai mult, nu plătești suplimentar peste a cincea noapte - și e percepută la aceeași rată în fiecare zi a anului, indiferent de sezon, fără o dată de expirare planificată.

Cine trebuie s-o plătească

Taxa se aplică unei game foarte largi de tipuri de cazare: hoteluri, apartamente cu regim de self-catering, aparthotel-uri, pensiuni (B&B-uri), case de oaspeți, hosteluri, cazări studențești (doar atunci când sunt închiriate turiștilor sau studenților din afara orașului), precum și vehicule sau ambarcațiuni care rămân staționate, în mare parte, într-un singur loc, inclusiv proprietăți rezidențiale cu licențe pentru închirieri de scurtă durată de tip Airbnb.

Un detaliu important pentru cei care au rezervat deja: taxa se aplică pentru toate sejururile începute pe sau după 24 iulie 2026, dar numai pentru rezervările făcute și achitate, integral sau parțial, pe sau după 1 octombrie 2025. Practic, cine a rezervat și plătit integral o cazare înainte de această dată e scutit de taxă, chiar dacă sejurul propriu-zis are loc după intrarea în vigoare a măsurii - o soluție tranzitorie menită să nu afecteze retroactiv rezervările făcute înainte ca schema să fie anunțată oficial.

Câți bani speră să strângă orașul

Consiliul Local speră să strângă până la 50 de milioane de lire sterline (aproximativ 58 de milioane de euro) pe an, odată ce schema devine complet funcțională. Banii colectați vor fi folosiți pentru a investi în atractivitatea Edinburgh-ului la nivel mondial, ca loc de vizitat și de locuit, prin trei direcții principale: infrastructură urbană, cultură și evenimente, respectiv managementul destinațiilor turistice.

Un proces de aproape doi ani, până la implementare

Taxa a fost aprobată oficial de consilieri pe 24 ianuarie 2025, într-o ședință descrisă atunci drept „un moment istoric pentru Edinburgh". Consilierii au aprobat o propunere de a percepe taxă oaspeților din hoteluri, pensiuni, hosteluri și închirieri de vacanță, inclusiv Airbnb-uri.

„Această mică contribuție nouă din partea vizitatorilor care se cazează peste noapte va ajuta la îmbunătățirea serviciilor și a spațiilor publice de care depindem cu toții. Va gestiona în același timp mai bine efectele turismului și ale evenimentelor majore", a transmis Jane Meagher, lidera Consiliului Local al Edinburgh-ului.

În februarie 2026, consilierii au convenit asupra primului set complet de programe de investiții care utilizează fondurile obținute din această taxă - în valoare de peste 100 de milioane de euro, pe parcursul următorilor trei ani, împărțite pe trei teme principale: operațiuni și infrastructură urbană, cultură, patrimoniu și evenimente, respectiv managementul destinațiilor și al vizitatorilor.

Nu toată lumea e mulțumită de măsură

Introducerea taxei nu a fost lipsită de controverse. Operatori din turism, precum administratorii unor campinguri din apropierea orașului, s-au declarat nemulțumiți că măsura îi afectează, deși, potrivit lor, primiseră inițial asigurări din partea Consiliului că vor fi scutiți. Rămân exceptate, totuși, unele categorii specifice - locurile de campare sezoniere de iarnă, taxate diferit de o simplă tarifare pe noapte, și proprietarii de case-vacanță de tip rulotă statică, care plătesc o taxă anuală de amplasament, nu un tarif pe noapte.

Edinburgh se alătură, astfel, unui val tot mai amplu de destinații turistice majore din întreaga lume, care introduc taxe pentru vizitatori, ca sursă de finanțare pentru infrastructură, patrimoniu cultural și servicii publice.

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