Vești bune pentru turiști. UE schimbă regulile bagajelor de avion: Ce va primi gratuit fiecare pasager

Pentru numeroși călători, încercarea de a împacheta totul într-un rucsac mic pentru a evita plata unui bagaj suplimentar ar putea deveni o amintire. De asemenea, situațiile tensionate de la poarta de îmbarcare, când pasagerii sunt obligați să își măsoare bagajele sau să plătească taxe neașteptate, ar putea fi reduse.

Consiliul European a aprobat reformele privind drepturile pasagerilor aerieni, însă noile reguli nu vor intra în vigoare imediat. Implementarea este estimată la aproximativ un an după adoptarea oficială.

Ce se schimbă pentru pasageri

Noua legislație va obliga companiile aeriene să includă în tariful de bază un bagaj de mână mai mare pentru compartimentul superior al avionului. Măsura vizează în special operatorii low-cost care taxează în prezent suplimentar acest serviciu.

Companii precum Ryanair, easyJet și Wizz Air ar putea fi cele mai afectate, deoarece modelul lor de tarifare se bazează în mare parte pe servicii opționale adăugate ulterior rezervării.

În schimb, transportatori precum British Airways sau Jet2.com includ deja, în multe cazuri, mai multe bagaje în tariful standard.

Alte drepturi pentru călători

Reforma europeană include și alte măsuri menite să protejeze pasagerii:

părinții nu vor mai putea fi taxați suplimentar pentru a sta lângă copiii lor;

companiile aeriene nu vor mai putea percepe taxe pentru corectarea unor greșeli minore în numele pasagerilor;

călătorii care pierd primul segment al unei călătorii vor putea, în anumite condiții, să folosească zborul de întoarcere;

pasagerii vor primi informații mai clare despre procedurile de despăgubire pentru zboruri întârziate sau anulate.

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Vor crește prețurile biletelor?

Industria aeriană avertizează că noile reguli ar putea duce la creșterea tarifelor de bază. Motivul este simplu: taxele de bagaje reprezintă o sursă importantă de venit pentru multe companii.

Companiile aeriene au obținut în ultimii ani miliarde de euro din așa-numitele venituri auxiliare — servicii precum bagaje suplimentare, alegerea locului sau îmbarcarea prioritară.

Reprezentanții industriei susțin că pasagerii care călătoresc doar cu un bagaj mic ar putea ajunge să plătească mai mult pentru un serviciu de care nu au nevoie.

Pe de altă parte, susținătorii reformei argumentează că prețul afișat al biletului trebuie să reflecte costul real al călătoriei, fără taxe ascunse adăugate ulterior.

Cum reacționează companiile aeriene

Operatorii low-cost critică schimbările și spun că acestea limitează posibilitatea pasagerilor de a-și personaliza călătoria în funcție de buget.

Wizz Air a avertizat că noile reguli ar putea duce la majorarea tarifelor, iar organizațiile reprezentative ale companiilor aeriene europene consideră că reforma reduce flexibilitatea oferită călătorilor.

Susținătorii noilor reguli spun însă că acestea vor aduce mai multă transparență și vor elimina practicile prin care prețul inițial al unui bilet poate crește semnificativ după adăugarea serviciilor obligatorii.

Când vor intra în vigoare noile reguli

Reformele sunt programate să devină aplicabile după o perioadă de tranziție de aproximativ 12 luni. Ele se vor aplica tuturor companiilor aeriene din Uniunea Europeană și transportatorilor care operează zboruri către și dinspre spațiul european, potrivit thetimes.com.

Pentru pasageri, schimbarea ar putea însemna o experiență mai previzibilă: mai puține taxe surpriză, reguli mai clare și mai mult spațiu pentru bagajele de călătorie incluse în prețul biletului.