Fenomen spectaculos în Grecia: Locul unde ți se taie respirația

În nordul Greciei, în apropierea orașului Salonic, un peisaj cunoscut până recent doar local începe să atragă turiști din întreaga Europă: câmpiile acoperite de flori de piersic din zona Veria, în regiunea Imathia.

Livezile de piersici se întind pe zeci de kilometri

Fenomenul are loc în fiecare an între mijlocul lunii martie și mijlocul lunii aprilie, când livezile de piersici se transformă într-un covor roz întins pe zeci de kilometri. Regiunea face parte din Macedonia Centrală, o zonă agricolă importantă din nordul țării, unde cultura piersicilor este una dintre principalele activități. În această perioadă, însă, rolul economic este dublat de unul turistic: peisajul devine o atracție comparată tot mai des cu celebrul fenomen al florilor de cireș din Japonia.

Vizitatorii vin special pentru acest moment scurt al anului, iar mulți spun că experiența este unică. „Am făcut călătoria din Germania pentru a admira florile de piersic. Trebuie neapărat să vii. Nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a declarat o turistă, citată de Le Figaro.

La rândul său, bloggerul olandez Wesley Van Eyck încearcă să promoveze destinația în rândul turiștilor din Europa de Vest. „Vreau ca olandezii și belgienii să știe că există încă locuri extraordinare, dincolo de cele pe care le cunosc deja. De exemplu, Veria”, a spus acesta.

Câmpia din jurul orașului Veria se întinde pe aproximativ 170 de kilometri pătrați și, în perioada de vârf a înfloririi, este acoperită aproape complet de flori roz. „Este o experiență pe care oamenii trebuie să o trăiască și să o vadă măcar o dată în viață, pentru că este o regiune imensă”, a explicat Gianna Pilitsidou, președinta Clubului de Turism din Veria.

Pentru a valorifica interesul tot mai mare, organizațiile locale au început să dezvolte activități dedicate turiștilor: ateliere de fotografie în livezi, plimbări cu bicicleta printre pomii înfloriți și evenimente de promovare a produselor agricole locale.

„Suntem încântați că are loc acest eveniment. Este o ocazie foarte bună să ne promovăm produsele”, spun agricultorii locali.

Creșterea interesului se vede direct în gradul de ocupare al unităților de cazare din zonă. Hotelurile sunt pline pe toată durata săptămânii, nu doar în weekend. „În special grupurile sunt interesate. În timpul săptămânii vin familii cu copii să vadă acest fenomen, pe care îl apreciază foarte mult. Este frumusețea locului”, spun angajații hotelurilor din Veria.

Zona oferă și alte puncte de interes pentru vizitatori. Satele din apropiere, precum Mesi sau Vergina, oferă vizitatorilor o imagine autentică a vieții din nordul Greciei, cu peisaje rurale, tradiții locale și gastronomie specifică regiunii.

Unul dintre cele mai importante puncte de atracție este situl arheologic Aigai, inclus în patrimoniul UNESCO. Aici se află ruinele vechii capitale a regatului Macedoniei, cu un palat monumental considerat unul dintre cele mai mari din lumea greacă antică, dar și necropola regală, unde au fost descoperite morminte impresionante, inclusiv cel atribuit regelui Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru cel Mare.