Ghid pentru călători: Ce se întâmplă dacă vacanța este afectată de anularea zborurilor?

Mulți oameni și-au rezervat deja vacanțele de vară. Criza din Orientul Mijlociu complică însă planurile. Organizația de protecție a consumatorilor Codacons a publicat un ghid despre drepturile călătorilor, transmite tg24.sky.it.

Cei care și-au organizat singuri călătoria au dreptul la rambursarea biletului sau la un zbor alternativ. Dacă zborul este anulat chiar la aeroport, pasagerul are dreptul și la mese, cazare și transferuri. Despăgubirea separată, de până la 600 de euro pe pasager, se acordă doar dacă anularea nu se încadrează în „circumstanțe excepționale". Lipsa de combustibil este considerată circumstanță excepțională. Decizia companiei de a reduce zborurile din cauza costurilor nu este.

Companiile aeriene nu pot adăuga suplimente pentru combustibil după cumpărarea biletului. Excepție face situația în care călătorul a acceptat expres această clauză la rezervare.

Cei care au plătit cazare separat riscă să piardă banii dacă zborul este anulat. Singura protecție este o asigurare de călătorie adecvată.

Polițele de asigurare costă între 3% și 8% din valoarea totală a vacanței. Ele acoperă biletele de avion, cazarea și penalitățile agențiilor. Nu acoperă renunțarea la călătorie din teamă sau din cauza situației geopolitice. Motivele trebuie să fie documentate. În plus, majoritatea polițelor exclud explicit daunele cauzate de conflicte sau terorism.

Cei cu pachete turistice pot primi majorări de preț de până la 8%. Majorarea trebuie comunicată cu cel puțin 20 de zile înainte. Dacă depășește 8%, călătorul poate rezilia contractul fără penalități. În caz de anulare, are dreptul la un pachet alternativ sau la rambursare integrală.