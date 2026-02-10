„Hawaii-ul Europei”, la doar câteva ore de zbor: insula exotică unde sunt 19°C în februarie

Supranumită „Hawaii-ul Europei”, insula Madeira din Portugalia oferă peisaje dramatice, vegetație luxuriantă și temperaturi plăcute, de până la 19°C în luna februarie, scrie express.co.uk.

Situată la aproximativ trei ore și jumătate de zbor, Madeira pare desprinsă dintr-o altă lume: munți vulcanici abrupți, păduri dense, cascade ascunse și trasee de drumeție care șerpuiesc deasupra norilor.

O destinație ideală pentru iubitorii de natură, nu de șezlonguri

Madeira nu promite caniculă, dar oferă ceva mult mai valoros: peisaje spectaculoase și condiții excelente pentru explorare. Temperaturile variază între 14 și 19°C, în funcție de altitudine, iar iarna blândă, cu puține precipitații, este perfectă pentru drumeții.

Relieful dramatic face ca vremea să se schimbe rapid de la o zonă la alta, însă tocmai acest lucru creează farmecul insulei. Este locul ideal pentru cei care preferă bocancii de munte în locul plajei aglomerate.

Drumeții celebre și cascade ascunse

Unul dintre cele mai cunoscute trasee este Pico do Arieiro, unde cei matinali sunt răsplătiți cu un răsărit spectaculos deasupra norilor. Este recomandat să ajungi devreme, pentru că punctul de belvedere se aglomerează rapid.

Pentru o plimbare mai ușoară, Levada das 25 Fontes este alegerea perfectă: un traseu popular care traversează o pădure verde-smarald și duce la o serie de cascade pitorești.

Cum te deplasezi pe insulă

Deși există autobuze care leagă capitala Funchal de principalele atracții, închirierea unei mașini este cea mai bună opțiune dacă vrei să descoperi puncte de belvedere liniștite, cafenele ascunse și drumuri spectaculoase. Atenție însă: unele pante sunt extrem de abrupte, iar ceața poate apărea brusc.

Madeira, o destinație care cucerește și prin gastronomie

Insula impresionează nu doar prin peisaje, ci și prin mâncare. Datorită solului vulcanic fertil și climei subtropicale, ingredientele locale sunt extrem de proaspete. Fructele exotice cresc din abundență, iar fructele de mare sunt pescuite zilnic din Atlantic.

Un preparat care nu trebuie ratat este caracatița la grătar, servită fierbinte, cu ulei aromat de usturoi și cartofi moi. Iar diminețile nu sunt complete fără un pastel de nata, savurat alături de o cafea bună.

Grădini tropicale, priveliști și distracții inedite

Înainte de a te bucura de mesele copioase, merită să urci la Monte Palace Tropical Garden, situat deasupra orașului Funchal. Grădinile oferă unele dintre cele mai frumoase priveliști asupra capitalei.

Chiar dacă pare o atracție turistică exagerată, celebrul traseu cu sania din Monte este o experiență care trebuie încercată măcar o dată. Este recomandat să ajungi devreme, deoarece cozile se formează rapid.

Cum ajungi în Madeira

Există zboruri directe spre Madeira din mai multe orașe europene importante, iar insula este o alegere excelentă pentru o vacanță de iarnă activă, cu temperaturi blânde, natură spectaculoasă și o atmosferă exotică – fără să părăsești Europa.