Litoralul Bulgariei „ne fură” turiștii, cu o strategie imbatabilă

Sezonul estival se anunță și anul acesta unul întârziat, blocat de Guvern, chiar de la deschidere, cu probleme nerezolvate din punct de vedere administrativ, în România. Hotelierii se plâng de situația plajelor care rămân cu semnul întrebării, la mâna Apelor Române și a primăriilor, cei care au câștigat licitațiile pentru administrarea sectoarelor de plajă așteaptă să li se dea „undă verde” pentru a putea amenaja ceva, șeful ANPC Constanța se pregătește să elimine magazinele din toate localitățile turistice, pentru că legislația nu a fost modificată, în urma scandalurilor din ultimii ani. Dar vecinii bulgari au furat startul și au umplut hotelurile cu români, încă de la Paște. Acum așteaptă și mai mulți turiști din țara noastră (și nu numai), pentru 1 Mai și mai ales după 1 iunie, pentru că merg mai departe cu o strategie care nu a dat greș. Cei care au creat strategia pentru turismul Bulgariei se miră, de mulți ani, că românii nu s-au gândit nici măcar să o copieze.

Mult, ieftin și bun - așa se poate rezuma strategia bulgarilor pentru turism, mai ales pe litoral: pachete turistice cu servicii all inclusive, la care s-au adăugat variantele ultra all inclusive, facilități pentru familiile care au copii, plaje amenajate impecabil, șezlonguri și umbrele gratis, baruri pe plajă la all inclusive, cu băutură, dar și cu diverse gustări și servire la șezlong... toate acestea, la prețuri de circa 500 de euro pe săptămână. Așa se prezintă, și anul acesta, oferta litoralului bulgăresc, iar românii deja se înghesuie să cumpere vacanțe în țara vecină.

Operatorii din turismul de pe litoralul românesc sunt în continuare blocați de Ministerul Mediului, care ia decizii privind plajele, prin Apele Române, iar deschiderea sezonului estival riscă să fie întârziată și anul acesta. În plus, unele sectoare de plajă din România încă nu se pot scoate la licitație, din cauza lucrărilor de lărgire și consolidare a malurilor - care vor aduce, măcar teoretic, beneficii pe termen lung, însă nu acum. Până se va ajunge la acele beneficii specificate în proiectele de lărgire a plajelor, imaginea litoralului românesc va continua să se degradeze, indiferent cât se va investi în campanii de promovare, pentru că lipsește esențialul, adică oferta care să o eclipseze măcar pe cea a bulgarilor.

Bulgaria nu e considerată destinație concurentă

Prof. univ. dr. Stoyan Marinov, decanul Facultății de Management, Departamentul de Economie și Turism, membru al Camerei de Turism din Varna, a explicat, în anul 2023, pentru Jurnalul, de ce formula care pare a fi aceeași dă roade doar în Bulgaria, nu și în România: trebuia să pornească „de jos în sus”, nu „de sus în jos”. Cu peste 20 de ani în urmă, hotelierii din Bulgaria, mai ales cei de pe litoral, au creat Camerele de Turism, coordonate de la nivel universitar, de experți care au conceput strategii într-o colaborare perfectă cu mediul de afaceri, dar și cu Parlamentul și Guvernul. Așa s-a ajuns la performanțele actuale ale Bulgariei în domeniul turismului.

Mai ales litoralul Bulgariei funcționează perfect și atrage milioane de români, dar și alte milioane de vest-europeni, anual, pentru că hotelierii acționează în baza unei strategii și a unor oferte cu prețuri calculate pornind de la punctele slabe ale concurenței. Pentru români, Bulgaria face ofertele anuale după ce le analizează pe cele de pe litoralul românesc. Astfel, dacă un hotel de 3 stele din Mangalia oferă cazare cu mic dejun pentru o săptămână de vacanță, unui cuplu, cu 1.000 de euro, Bulgaria face o ofertă la 4 stele all inclusive, pentru aceeași perioadă, la 1.700 de euro pentru un cuplu.

Dar s-a calculat că respectivul cuplu va plăti circa 1.000 de euro doar pe mesele zilnice, dacă mănâncă la restaurantele din Mangalia. Astfel, oferta din strategia bulgarilor e mult mai avantajoasă. În Bulgaria sunt foarte puține hoteluri care nu respectă strategia creată pentru turism, atât la nivel regional, cât și de țară - model pe care o „minte luminată” a-ncercat să-l aducă în România, însă s-a transformat în fiasco.

Expertul bulgar a declarat că este surprins să vadă, în fiecare an, că hotelierii de pe litoralul românesc nu vin cu oferte competitive bazate pe concepte all inclusive și ultra all inclusive, pentru că aproape toți cei de pe litoralul Bulgariei pe asta mizează.

„Noi avem întotdeauna un raport foarte bun calitate-preț și cei mai mulți hotelieri au adus foarte multe inovații în oferte, de la all inclusive până la ultra all inclusive premium, astfel încât să atragă din ce în ce mai mulți turiști”, a mai explicat specialistul.

Structură preluată, dar greșit interpretată

Dacă de mulți ani bulgarii se miră că românii nu au reușit nici măcar să le copiere strategia prin care „ne fură” turiștii, între timp a progresat și România: acum avem mai multe strategii pentru litoral, dar se bat cap în cap. Există mai multe Organizații de Management al Destinației pentru litoral - OMD-urile, copiate, de fapt, tot de la vecinii bulgari. Numai că este un OMD județean pe Constanța, care nu include strategiile OMD-urilor Mamaia-Constanța, Năvodari și Mangalia. Zona de nord e în război cu zona de sud (ca și cum turiștii ar face diferența între regiunile litoralului, în funcție de războaiele dintre reprezentanții OMD-urilor), dar mai este un război local și în nord, între Mamaia-Constanța și Năvodari, în loc să existe o colaborare constructivă.

Prof. univ. dr. Stoyan Marinov a explicat, pentru Jurnalul, și de ce OMD-urile nu funcționează în România. „În primul rând, noi am început să lucrăm în această formulă de acum peste 20 de ani, când inițiativa a pornit de jos, de la nivelul hotelierilor, care aveau nevoie de o astfel de organizare și de o strategie perfectă care să ne ajute să facem turism în Bulgaria. Din câte înțeleg, în România s-a încercat implementarea unei astfel de structuri, dar de sus în jos, nu de jos în sus. Dacă ar fi venit de la bază, de la cei care au nevoie de strategii pentru a fi ajutați să câștige cât mai mult în afacerile lor, atunci ar fi funcționat și în România”, a explicat expertul bulgar.

Un război continuu între cei care ar trebui să colaboreze

Nici situația colaborării dintre hotelieri și agențiile de turism nu este una bună sau benefică pentru litoralul românesc, iar în HoReCa sunt mai multe asociații patronale care, pe același model, sunt într-un permanent conflict între ele, în loc să colaboreze.

Fiecare OMD își face propria strategie, dar nu există nici măcar posibilitatea de integrare a acestora într-una comună, pentru dezvoltarea și promovarea ofertei litoralului românesc. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a încercat, în ultimii ani, „să-i împace” pe reprezentanții autorităților și ai industriei ospitalității de pe litoral, dar nici măcar așa nu s-a ajuns la o cooperare, pentru că fiecare OMD a preferat să-și organizeze propria acțiune, separat de ceilalți.

Cu o asemenea abordare din partea autorităților și a patronatelor, e greu să ajungă litoralul românesc la performanțele Bulgariei, prea curând. În plus, reprezentanții OMD-urilor de pe litoralul nostru nici măcar nu au luat în calcul o competiție cu Bulgaria, declarând că viziunea și strategia nu trebuie să țină cont de această concurență, ci de interesele proprii - despre care nimeni nu știe exact care sunt, mai ales pentru că rezultatele arată cum românii efectiv migrează către litoralul vecinilor bulgari, care au în continuare oferte imbatabile și o strategie coerentă de promovare a turismului.

Poate doar Kazahstanul ar mai putea salva situația de pe litoralul românesc, după târgul de turism la care România participă, în această țară, chiar acum, în timp ce românii cumpără vacanțe în Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt, iar turiștii străini aleg aceleași destinații ca românii.

Creșteri cu 45%, față de anul trecut

Cele mai multe hoteluri din Bulgaria au oferte în regim all inclusive sau variante ultra all inclusive, la prețuri speciale pentru turiștii din România. De Paște, aproximativ 90% dintre turiştii cazaţi în unele hoteluri de pe litoralul Bulgariei au fost români, iar totalul turiștilor din România a depășit 25.000, cei mai mulţi alegând să facă Paștele în Albena, Nisipurile de Aur și Nessebar. Prețul mediu al unui pachet turistic de Paște, într-un hotel din Bulgaria, a fost 560 de euro pentru două persoane, cu trei nopți de cazare și mese speciale pentru sărbătoarea creștin-ortodoxă, acces la piscină și SPA, entertainment pentru copii și adulți etc. O astfel de ofertă la 5 stele ultra all inclusive se vinde cu mai puțin de 600 de euro pentru două persoane. Același tip de oferte sunt și pentru minivacanța de 1 Mai, iar prețurile în extrasezon sunt foarte mici.

Pe lângă strategia integrată, managerii din Bulgaria își fac propriile studii de piață și adaptează permanent ofertele pentru turiștii români, dar și pentru cei din alte țări, cărora le cunosc preferințele. Ion Bondar este unul dintre cei mai apreciați manageri din Bulgaria și spune că ofertele sunt făcute pentru majoritatea turiștilor români care acum deja cunosc Bulgaria și au început să dezvolte preferințe pentru ofertele premium - vacanțe mai lungi, cu servicii ultra all inclusive, la hoteluri de 5 stele. Mulți români aleg și ofertele pentru un regim cu programe de detox, SPA, masaj etc., pe care unii hotelieri le includ în pachetul turistic, gratuit. Ion Bondar reprezintă lanțul hotelier Grifid, cu unități de cazare de lux, de pe litoralul bulgăresc. Lanțul are o colaborare foarte bună și cu agențiile de turism din România. Conform datelor raportate de agențiile din România, creșterea a fost constantă, în ultimii ani.

Agenția IRI Travel a anunțat că vânzările pe litoralul Bulgariei au crescut deja, pentru acest an, cu 45% față de anul trecut, în regim „early booking”. Cea mai mare creștere se înregistrează în Albena. „În sezonul 2025, turiștii români au reprezentat aproximativ 35-40% din totalul turiștilor străini din stațiune, ocupând primul loc între piețele externe și generând cel mai mare volum pe segmentul hotelurilor de 3 și 4 stele all inclusive. Pentru 2026, estimările indică o creștere a ponderii la 40-45%, dar și o orientare tot mai clară către hoteluri de 4 stele și servicii ultra all inclusive, precum și un comportament de rezervare mai timpuriu cu 2-3 luni”, a anunțat agenția de turism din România.



